Bomba Stefano De Martino, Scoperto il flirt con la figlia di Albano. “Si sono conosciuti in Rai”. La Foto che li incastra

Stefano De Martino è single più che mai e le voci riguardo ad alcuni flirt che avrebbe avuto nel mondo dello spettacolo si sono rivelate infondate. Nato come ballerino ad Amici, diventato show man, oggi è uno degli uomini più chiacchierati del momento. Il suo matrimonio con Belen Rodriguez lo ha portato alle stelle, ma il giovane napoletano ha saputo costruirci un impero su queste stelle. Durante l’ultima stagione televisiva lo abbiamo visto su Rai 2 alle prese con la conduzione di Stasera tutto è possibile, prima di tornare in Mediaset come giurato per la famosa scuola di Maria De Filippi.

Oggi Stefano De Martino ha ottenuto un programma tutto suo in onda nella seconda serata del martedì sera di Rai 2, Bar Stella. Ma lo abbiamo visto anche come ospite di Maria De Filippi durante la prima serata di C’è posta per te, questo sabato. Sia sulla rete di Stato, sia ad Amici, sono nati dei pettegolezzi su alcune presunte frequentazioni. Del resto, da quando Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno chiuso definitivamente la loro relazione, tutti gli occhi sono puntati su di lui. La show girl è tornata di nuovo single ed è in vacanza in Sud America, ma sembra che lui non ne voglia proprio sapere. ( continua dopo la foto)

Ha trascorso le vacanze lontano dalle gonnelle solo in compagnia di suo figlio, Santiago, con cui è volato alla volta di Disneyland Paris. Non solo, è diventato molto discreto riguardo la sua vita privata e risulta sempre più difficile sorprenderlo in situazioni compromettenti. Per il momento ci siamo accontentati solo dei gossip. Il nome di Stefano De Martino è stato legato, per quel che riguarda la Rai, ad Andrea Delogu. Dopo il divorzio della rossa si pensava addirittura che la donna fosse contesa tra il partenopeo e Alberto Matano. Ma il tempo è passato e nella è successo tra i protagonisti della rete di Stato.

L’esperienza su Mediaset ad Amici, invece, è stata accompagnata dai pettegolezzi che lo hanno visto innamorato di Martina Miliddi, una delle ballerine ed ex fidanzata di Aka7even. Anche in questo caso, però, si è trattato soltanto di una voce passeggera. Oggi il mondo del web, sempre molto attento a scoprire indizi sulle pagine social dei suoi personaggi preferiti, sembra essere convinto di un flirt tra Stefano De Martino e Romina Carrisi. Lei è l’ultima figlia nata dal matrimonio tra Albano e la Power e oggi è diventata uno degli ospiti fissi a Oggi è un altro giorno, di Serena Bortone.

Pare che i corridoi della Rai possano portarle fortuna, perché sicuramente Stefano De Martino è tra gli scapoli più ambiti del piccolo schermo. E si sa che quando nasce un flirt è difficile tenerlo nascosto su Instagram. Like e commenti nascono spontanei, ma i follower non se li lasciano sfuggire. Oggi, nel mirino dell’attenzione c’è un post del presentatore condiviso sul famoso social che propone un’immagine del passato, una macchina ormai di altri tempi. Subito è comparso il commento di Romina Carrisi, nostalgica come Stefano. Che tra i due stia nascendo qualcosa?

