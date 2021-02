Bomba Striscia la Notizia, Fuori Greggio e Iacchetti, il ritorno clamoroso di Gerry Scotti senza la Hunzicker. Perché non la vogliono più

La staffetta di Striscia la Notizia è pronta a passare a un’altra coppia dello spettacolo. Per Iacchetti e Greggio è arrivato il momento di salutare il tg satirico. Al loro posto, Gerry Scotti e Francesca Manzini. Per il presentatore quest’anno lavorativo non è stato dei più semplici. Non solo le restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19 hanno limitato il lavoro per tutti, anche in televisione. Ma Gerry è stato anche uno di quelli colpiti dal virus e in forma grave, al punto che è stato ricoverato in ospedale per diverso tempo. Alle brutte notizie, però, si accompagnano anche delle buone e sempre quest’anno è diventato nonno.

Tutti questi impegni di salute e familiari hanno portato Gerry Scotti lontano dal piccolo schermo. La registrazione di Caduta Libera, lo show a quiz che conduce su Canale 5 in prima serata, è stata interrotta. In tutto questo periodo le puntate andate in onda sono state delle repliche, cosa che ha provocato il malcontento dei telespettatori. Per Gerry è tempo adesso di tornare ad intrattenere gli italiani e a riprendere in mano il suo lavoro, e lo farà proprio grazie a Striscia la Notizia, che lo vedrà in coppia con Francesca Manzini, un volto nuovo ma promettente.

La coppia sarà dietro il bancone di Striscia la Notizia per tre settimane, in cui avremo modo di vedere la donna all’opera. Ma chi è Francesca Manzini? Ha esordito sul piccolo schermo nei talk di Caterina Balivo come imitatrice. Poi ha partecipato ad Amici Clebrities ed è una voce radio molto conosciuta. Quello che l’ha resa maggiormente famosa è stata la sua imitazione della zia d’Italia, Mara Venier. Finalmente avrà un banco tutto suo, accompagnata da uno dei veterani della televisione, e dall’8 marzo sarà tutti i giorni in onda su Canale 5.

“Lo scorso anno, dopo il debutto ero così agitata che ho persino chiamato un’ambulanza perché avevo il cuore a mille. Ora ho fatto un pieno di camomilla e sono pronta a tornare per tre settimane. La cosa che mi rende più felice è condividere il bancone con Gerry”. Ha dichiarato Francesca Manzini in una intervista al settimanale Gente, in cui ha parlato sia del suo compagno di avventura sia del produttore e ideatore di Striscia la Notizia, Antonio Ricci: “Ogni suo consiglio è una perla preziosa. Stessa cosa vale con Antonio Ricci: sii te stessa, improvvisa al momento giusto, impara a dosarti mi dice sempre”. Consigli speciali.

Anche Gerry Scotti è molto contento di avere Francesca Manzini come partner a Striscia la Notizia: "Lei è una pila atomica. Averla come partner significa fare un pieno di energia ogni sera. È simpatica, spigliata, sa far ridere.", così la definisce Scotti. "Gli ho messo una mano sul cuore perché ero felice di trovarlo in forma, con lo spirito di sempre", gli fa eco Francesca. Un feeling che speriamo di ritrovare anche dietro il bancone del tg satirico e che, chissà, potrebbe dare inizio a una nuova coppia televisiva anche su altri fronti. Non vediamo l'ora di vederli lavorare insieme.

