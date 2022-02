Bomba Striscia la Notizia, Silvia Toffanin non convince, fatta fuori subito. Al suo posto proprio lei. Fan sotto choc

La vita di Silvia Toffanin a Striscia la Notizia sarà davvero breve dal momento che, tra solo una settimana, la Manzini e Gerry Scotti prenderanno il posto che lei occupa adesso insieme ad Ezio Greggio. Come ogni anno Iacchetti è impegnato con un tour teatrale e Antonio Ricci ha deciso di sostituirlo con Silvia Toffanin, per la prima volta alla guida di Striscia la notizia dopo anni trascorsi a Verissimo. Nei giorni scorsi Enzo è stato costretto a saltare qualche puntata anche per via della sua positiva al Covid-19.

Così la compagna di Pier Silvio Berlusconi si è ritrovata catapultata in questo nuovo mondo. Striscia la Notizia sembra essere molto lontano dalle solite corde di Silvia Toffanin, abituata a interviste strappalacrime. Non solo, la donna si è sempre ancorata stretta a Verissimo, senza lanciarsi in alcun nuovo progetto. Restia alla sovraesposizione, già l’anno scorso ha espresso molti dubbi quando i vertici le hanno chiesto di raddoppiare l’appuntamento con Verissimo. Oggi il suo salotto va in onda anche la domenica pomeriggio e l’esperimento si è rivelato un successone. La conduttrice infatti batte sempre la concorrenza Rai che schiera Francesca Fialdini con il suo Da noi.. a ruota libera.

Probabilmente, anche questo ha dato alla presentatrice il coraggio per uscire dalla sua comfort zone e provare questo nuovo ruolo. Ricapitolando: dal 14 al 19 febbraio Enzo Iacchetti e Ezio Greggio saranno di nuovo al timone di Striscia la notizia. Subito dopo, dal 21 al 26 febbraio sarà presente Silvia Toffanin, che si metterà alla prova in un ruolo del tutto inedito e dove sicuramente potrà mettere in mostra nuovi lati del suo carattere e della sua personalità. Successivamente rientrerà nella storica trasmissione Mediaset un’altra coppia molto amata: quella formata da Gerry Scotti e Francesca Manzini.

Insomma, realmente per Silvia Toffanin si tratta solo di un breve esperimento, dal momento che dopo una settimana si vedrà già rimpiazzata. Ugualmente, questo darà la possibilità ai vertici della Mediaset e ai telespettatori di vederla sotto una nuova veste. Ci chiediamo se la donna riuscirà ad uscire dal personaggio creato a Verissimo e a calarsi in una veste più allegra e ironica che è quella di Striscia la Notizia. Intanto, alcuni colleghi di rete si sono mostrati entusiasti per questa novità. Tra questi Michelle Hunziker, che ha anche fatto comprendere di voler fare coppia con lei.

E’ da anni che la show girl di origini svizzere siede dietro la famosa scrivania proprio in compagnia di Gerry Scotti. Ma adesso, probabilmente, anche lei è in cerca di una doppia partner ship. Mentre il conduttore si appresta a tornare in scena con la Manzini, Michelle Hunziker propone senza messi termini una collaborazione con Silvia Toffanin: “Sei nata per fare Striscia, era anni che speravo lo facessi, anzi speravo con me, ma sei in buone mani”. Sicuramente sarebbe la prima volta che vediamo due donne alla conduzione di Striscia la Notizia, una novità che potrebbe risultare molto interessante.

Dall’altro lato, però, ci sono coloro che invece hanno riservato critiche mica da niente alla conduttrice. Si va da un semplice tweet in cui si evidenzia una “Toffanin troppo impacciata” e chi concorda invitandola a tirare fuori più personalità. C’è stato persino chi ha notato un dettaglio: “Silvia gesticola troppo col ditino”. Non sono mancate le classiche insinuazioni su una possibile raccomandazione: “Se avessi fatto un provino per presentare Striscia come sta facendo la Silvietta mi avrebbero mandato a casa a calci nel cu… Io figlia e compagna di nessuno”.

Per un utente “non tutti possono condurre Striscia la Notizia” e di conseguenza Silvia non sarebbe adatta. E ancora: “La Toffanin non c’entra assolutamente niente… Per questo tipo di programma ci vogliono persone spontanee e divertenti che sanno prendersi in giro”. Secondo un altro utente Silvia Toffanin fuori Verissimo sarebbe inadatta: “Niente da fare, al di fuori di Verissimo non sa andare. Sempre poco a suo agio e con atteggiamenti che non sono suoi ma caricati”. Per concludere, un tweet simpatico su Silvia Toffanin a Striscia la Notizia: “Che caciara farebbero la Blasi e la Toffanin dietro il bancone di Striscia ci pensate?”. Che abbiano sbagliato il suo compagno di bancone?

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra