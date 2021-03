Bomba su Giulia Salemi, Relazione segreta con il famoso calciatore sposato: “Beccati così, pubblicati i messaggi intimi” Fan sotto choc

Giulia Salemi è stata accusata di provarci con personaggi famosi sposati, senza tenere in considerazione le mogli. Il volto televisivo è da poco uscito dalla casa del Grande Fratello Vip e sono in molti quelli che hanno cercato di avere un confronto con lei. Come sempre, appena i personaggi vengono eliminati, è Barbara D’Urso ad aspettarli e dedicargli del tempo sia a Pomeriggio 5 che a Live-Non è la D’Urso. E’ stato proprio nel corso della puntata serale della domenica che la nuova fidanzata di Pierpaolo Pretelli si è dovuta scontrare contro le cinque sfere.

Tra le donne che hanno attaccato Giulia Salemi, Simona Izzo, Vladimir Luxuria, Caterina Collovati. E’ stata quest’ultima ad accusarla di averci provato in passato con suo marito, Fulvio Collovati. Il calciatore e Giulia Salemi in quel periodo condividevano una trasmissione televisiva: “Trovai dei messaggi che tu gli avevi scritto dove lo chiamavi amore, erano piuttosto espliciti e una volta lo invitasti anche a una festa. Era chiaro che ci stessi provando con lui” ha affermato la giornalista lasciando tutti senza parole. Ma l’influencer si è subito difesa affermando che lei chiama tutti in quel modo.

“Sta passando un messaggio sbagliato su di me. Non è solidale quello che stai dicendo. Io so chi sono e su di me non si può dire che importuni uomini sposati” poi ha continuato cercando di spiegare il suo rapporto con Fulvio Collovati: “Io e Fulvio lavoravamo insieme in un programma, avevamo un driver comune e quindi a volte ci sentivamo. è un mio modo di chiamare le persone… Forse non sono perfetta, ma quello che mi stai facendo è tremendo…” Non è la prima volta che Giulia Salemi viene accusata di fare la corte a uomini con la fede al dito.

Nella casa del Grande Fratello Vip aveva avuto un duro scontro con Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore l’ha accusata di averci provato più volte con suo marito e di aver letto molti messaggi scambiati tra lei e il famoso imprenditore. Non solo, nei messaggi c’erano anche richieste di ristoranti e alloggi gratuiti. E’ proprio a questo episodio che si è rifatta Caterina Collovati: “L’hai fatto una volta con Briatore, l’hai fatto due volte con mio marito, alla terza ci prendi le botte!”. Probabilmente la donna ha un modo di fare provocatorio con i personaggi famosi, a prescindere dal loro status.

E’ il momento questo però di fare i conti con la notorietà che la casa del Grande Fratello Vip le ha portato, e adesso tutti i nodi vengono al pettine. Gli attacchi per Giulia Salemi a Live-Non è la D’Urso non finiscono qui. Simona Izzo ha sostenuto che si è fidanzata con lo scarto di Elisabetta Gregoraci. Vladimir Luxuria invece le ha detto di essere solo un chiodo schiaccia chiodo per l’ex Velino di Striscia la Notizia. “Prima si è invaghito di Elisabetta, poi si è pensato a un ritorno con la sua ex compagna, poi sei arrivata tu”. Nonostante questo l’influencer sta aspettando con impazienza il suo nuovo fidanzato, per vivere il loro amore all’esterno del reality. Restate con noi per conoscere tutte le novità sui personaggi tv, basta seguirci su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

