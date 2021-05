Bomba su Temptation Island, La decisione di Mediaset “Il reality non si farà” Non vedremo le coppia Vip in gioco, Cos’è successo

Sta per iniziare una nuova stagione di Temptation Island ma molto probabilmente non vedremo in gioco le coppie Vip. Sempre più reality puntano sui volti già conosciuti dal piccolo schermo. L’Isola dei Famosi, La Fattoria, Pechino Express, anche il Grande Fratello è diventato Vip. Questo perché il pubblico ama entrare nella quotidianità del suo beniamino e conoscerlo meglio, al di la di fotografie in riviste platinate e vite da sogno che vengono mostrate sui social. Nei reality vengono fuori i lati più deboli di una persona, i suoi problemi e le sue fragilità, rendendo i volti famosi sicuramente più umani.

Non c’è più un abisso tra il Vip e il Nip, ma la vita del Vip risulta incuriosire maggiormente. L’unica che mantiene ferma la sua volontà di lavorare con persone vere, genuine, lontane dalle dinamiche della televisione, è Maria De Filippi. I suoi trionfi sono popolati di persone che non sono mai state davanti alle telecamere: dai giovanissimi artisti di Amici, ai signori in cerca di amore a Uomini e Donne, fino alle famiglie distrutte e amori persi di C’è Posta per Te. Anche con Temptation Island, nonostante i cambi di rotta degli ultimi anni, la regina di Mediaset sembra voler puntare solo sugli sconosciuti.

A lanciare la notizia è Giuseppe Candela per Dagospia. Ricordiamo che l’anno scorso si sono tenute due versioni di Temptation Island: la prima, andata in onda a luglio, che ha visto protagoniste coppie sconosciute e condotta da Filippo Bisciglia; la seconda, a ottobre, con i Vip a farla da padrone e Alessia Marcuzzi al timone. Sembra che quest’anno si terrà soltanto la prima versione, che sarà sempre condotta da Bisciglia. La Marcuzzi dovrà quindi rinunciare alla conduzione del reality dell’amore, perché la parte a lei destinata probabilmente verrà annullata, forse a causa degli ascolti dell’ultimo anno.

“Che estate sarebbe senza le corna pop-trash di Temptation Island? Il reality prodotto da Fascino tornerà in onda su Canale 5 da fine giugno e lo farà con l’edizione condotta da Filippo Bisciglia. Le coppie non saranno già note al grande pubblico e non ci sarà nemmeno un mix con gli sconosciuti, l’edizione vedrà sei coppie “nip” alle prese con il loro viaggio nei sentimenti. In bilico l’edizione vip prevista a settembre con la conduzione di Alessia Marcuzzi”, si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino. E con la Marcuzzi saranno deluse tutte le coppie che il pubblico desiderava per quest’anno.

I toto nomi per le coppie Vip in gara erano già a buon punto. In molti desideravano vedere alle prese con i tentatori due delle coppie che si sono formate al Grande Fratello Vip quest'ultima stagione: Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi; Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Il loro amore è nato davanti a tutta Italia e il pubblico è curioso di conoscerne i risvolti. Non solo, anche un altro reality ha sfornato una coppia che sembrava pronta per la partecipazione a Temptation Island: Alessio Guidi e Stephanie Bellarte, che si sono incontrati a La Pupa e il Secchione e Viceversa per non lasciarsi più.

