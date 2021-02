bomba-sul-gf-vip:-antonella-elia-beccata-a-letto-proprio-con-lui.-l’ex-concorrente-confessa-tutto,-fan-sotto-choc

Francesco Facchinetti ha rivelato un particolare molto segreto sulla vita privata di Antonella Elia, che quest’anno fa la opinionista del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. “Antonella Elia ha avuto una relazione con Slash dei Guns N’ Roses, e lei me lo raccontava sull’isola” ha raccontato il figlio di Roby dei Pooh. “Lei ha abitato in America due, tre anni, chiedeteglielo! Io sono impazzito per questa storia”.

Francesco Facchinetti dopo la bomba su Antonella Elia, ha poi proseguito dicendo la sua sul personaggio di Tommaso Zorzi all’interno del reality, spiegando, dal suo punto di vista, qual è il modo giusto per arrivare a vincere il reality. “Secondo me lui non deve per forza piacere a tutti, lui ha questi doti innate che abbiamo visto nel Grande Fratello, ma non deve cadere nella trappola di dover piacere per forza a tutti. Lo vorrei vedere un po’ più incalzante e spigoloso, se vuol vincere deve polarizzare“, ha spiegato Facchinetti.

Antonella Elia e Pietro delle Piane, lei ha un altro?

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati ormai da qualche tempo come ha annunciato la stessa opinionista proprio al Grande Fratello Vip 2020, programma che l’ha voluta fortemente accanto a Pupo proprio come opinionista. In molti si sono chiesti, dopo quell’esternazione durante il programma condotto da Alfonso Signorini, quali fossero i reali motivi dietro questa decisione della donna che nessuno si sarebbe mai immaginato. Alcuni hanno ipotizzato che la Elia avesse già un altro

Non conosciamo i dettagli riguardanti l’addio tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane tuttavia una cosa è certa: oggi sembra essere davvero molto felice anche se alla ricerca del nuovo grande amore della sua vita. Già, perchè salvo clamorosi colpi di scena sembra proprio che la nota opinionista del Gf Vip 2020 sia ancora single: nessun altro uomo nella sua vita al momento, anzi pare che l’opinionista del Gf vip stia ancora dispiaciuta per com’è finita con Pietro.

Non sappiamo, però, i reali motivi per i quali i due si sono detti addio poiché Antonella e Pietro da questo punto di vista, soprattutto dopo Temptation Island, sono sempre stati molto riservati. I due, che sembravano ormai dirsi addio nel docu-reality di Canale 5, erano tornati insieme più forti di prima ma poi, purtroppo, una nuova crisi li ha colpiti. Questa volta sarà quella definitiva? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Bomba sul Gf Vip: Antonella Elia beccata a letto proprio con lui. L’ex concorrente confessa tutto, Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.