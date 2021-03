bomba-sulla-casa-reale:-ecco-chi-sono-i-tre-membri-della-famiglia-razzisti.-loro-hanno-offeso-e-chiamato-nero-archie

Dopo la scottante intervista rilasciata da Harry e Meghan a Oprah è scattato il toto-nomi riguardo a chi potrebbe essere stato a pronunciare le frasi razziste tra i membri della famiglia reale, contro l’attrice americana e il colore della pelle di suo figlio. L’attesissima intervista che Harry e Meghan hanno rilasciato a Oprah è stata finalmente rilasciata ma, come previsto, le dichiarazioni dei due ex Reali hanno sollevato un enorme polverone.

Tra le indiscrezioni che la coppia ha condiviso con la popolare conduttrice, infatti, una in particolare non è passata inosservata e si tratta dell’accusa di razzismo che la giovane e il suo compagno hanno rivolto alla Famiglia Reale. Secondo Meghan, infatti, dopo l’annuncio della sua gravidanza qualcuno (di cui nell’intervista non ha rivelato il nome) si sarebbe detto molto preoccupato in merito al colore della pelle di Archie, primogenito della coppia.

Mentre i Inghilterra i Windsor sono stati travolti da una vera e propria bufera mediatica, però, i tabloid inglesi hanno cominciato ad indagare su chi potrebbe aver pronunciato le frasi incriminate. Secondo Meghan infatti alcuni membri della famiglia reale avrebbero negato al piccolo in arrivo la sua posizione di Principe in quanto sarebbe potuto nascere nero, dandogli così un titolo minore. Una cosa che è stata vista da tutti come un atto razzista.

Famiglia Reale: chi è il razzista della Royal Family?

I giornalisti inglesi non si sono fatti scappare la news e subito hanno dato il via alla caccia al possibile razzista della famiglia reale. Le ipotesi parlano soprattutto di tre “sospettati” e anche se di sicuro, almeno per ora, non c’è nulla, i bookmaker inglesi non si sono fatti problemi a pubblicare nomi e cognomi. Il primo indiziato è il principe Carlo, padre di Harry e William e figlio della Regina. Altri, invece, indicano come colpevole la principessa Anna. Anche Edoardo, ultimo figlio di Elisabetta, è uno dei nomi di cui si è più discusso in questi giorni.

All’inizio si era parlato anche di Andrew, anche lui figlio della sovrana ma poi il suo nome è stato scartato perché, dopo uno scandalo legato alla sua amicizia con Jeffrey Epstein, l’uomo è stato allontanato dalla Famiglia Reale. Forse nei prossimi giorni ne scopriremo di più; in fondo i tabloid britannici non si arrenderanno facilmente! Intanto in molti hanno accusato Meghan di essere stata falsa, tanto che ci sarebbe anche un dossier su di lei. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Bomba sulla Casa Reale: Ecco chi sono i tre membri della famiglia Razzisti. Loro hanno offeso e chiamato nero Archie proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.