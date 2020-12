bomba-sulla-casa-reale,-harry-punito-dalla-moglie,-la-confessione-choc:-“scene-da-50-sfumature-tra-loro,-lui-ha-paura-di-lei.-ecco-cosa-gli-fa” 

Il principe Harry sarebbe terrorizzato dalla moglie, Meghan Markle, e dal suo carattere autoritario. Sono molte le congetture sui motivi che hanno spinto il giovane da sempre un po’ ribelle ad allontanarsi dalla famiglia reale. Il fratello minore di William ha scelto di accontentare la sua consorte, dal primo momento fuori luogo nel contesto inglese, per seguirla in America, sua terra natia. Ha preferito essere escluso dai suoi incarichi nella corte della regina Elisabetta che, di conseguenza, lo ha privato del suo “salario”. Una nuova vita, una nuova terra, una nuova famiglia.

Sarà stato il troppo amore per Meghan Markle a determinare la scelta così drastica del principe Harry? C’è chi dice che in realtà, il fratello minore di casa Windsor si sia sentito sempre secondo a William, sempre perfetto e adatto al suo ruolo di erede al trono. Secondo alcuni esperti Harry avrebbe approfittato dell’opportunità regalatagli dalla moglie per cercare il suo posto nel mondo, lontano dalla sua famiglia e da questa figura ingombrante. I rapporti con la casata sono ormai distrutti, a partire dalla regina Elisabetta, ma poi anche con Carlo, Camilla, William e Kate Middleton.

E’ di Angela Levin la voce che per la prima volta da una spiegazione del tutto differente al comportamento del principe Harry. Specializzata sulla vita della corte d’Inghilterra, ha studiato i legami e la vita di tutti i regali inglesi e, parlando a TalkRadio, ha dato la sua versione riguardo la Megxit. “Il principe Harry è molto intimorito dalla moglie. Ha scoperto un lato del suo carattere molto particolare che proprio non riesce a digerire. E’ una donna forte, ma anche molto autoritaria”, ha detto Angela Levin riferendosi a Meghan Markle, la donna che ha stravolto completamente la vita del duca del Sussex.

Non solo, la studiosa ha affermato che il principe Harry sarebbe così terrorizzato dalla moglie da star pensando al divorzio, scelta ancora non confermata solo a causa delle ripercussioni che avrebbe sul piccolo Archie. Secondo la studiosa il Principe riceverebbe delle vere e proprie punizioni dalla moglie se non si comporta come lei vorrebbe. Possiamo solo immaginare come deve essere stato per il reale tanto amato dal suo popolo e dalla sua famiglia – ricordiamo che Harry è da sempre il preferito della regina Elisabetta – trovarsi in una terra sconosciuta, lontano da parenti e affetti, con un futuro da costruire. Un futuro messo in pausa dall’emergenza di Covid-19, che ha sicuramente bloccato tutti i propositi della coppia.

Possono essere solo due le reazioni di un uomo abituato ad avere sempre tutto. Il principe Harry potrebbe essere eccitato e determinato, convinto di lasciarsi alle spalle un passato che gli stava stretto, gli occhi puntati verso la sua bella Meghan e l’America. Il duca del Sussex potrebbe essere anche spaventato, pieno di rimorsi, un pesce fuor d’acqua nella vita della moglie. Che diventa la causa del suo cambiamento, la persona da biasimare. E la pandemia di certo non aiuta. Impossibile conoscere la realtà, per il momento ascoltiamo i pareri degli esperti.

Angela Levin ha anche criticato il comportamento tenuto dal principe Harry nei confronti della sua famiglia, in particolare di sua nonna, la regina Elisabetta. “Proprio perché è spaventato dal carattere di Meghan, si è piegato totalmente alle sue volontà. Per questo motivo lo strappo con i Windsor è ormai irreparabile”. Un uomo che sarebbe diventato gelatina tra le mani di una donna fredda e rigida, che non ha perso tempo ad allontanarlo da tutto il suo mondo. Questo atteggiamento trova una spiegazione in alcuni comportamenti di Harry durante alcune apparizioni pubbliche in cui è apparso imbarazzato e per nulla a suo agio. “È come se avesse paura di stare al fianco di sua moglie”, conclude l’esperta.

