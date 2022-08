bomba-suor-cristina:-torna-in-tv-nel-famoso-reality.-fan-in-delirio-per-il-suo-ritorno,-dove-la-vedremo

Suor Cristina è probabilmente la suora più famosa d’Italia. L’abbiamo conosciuta a The Voice of Italy nel 2014. Era nel team di J-AX ed ha trionfato con tutto il pubblico dalla sua parte. Quella a cui ha partecipato era la seconda edizione. Sono passati ormai 8 anni da quella vittoria. Il suo montepremi non è stato toccato bensì devoluto in beneficenza. Avendo fatto voto di povertà, la suora non avrebbe mai potuto beneficiarne. Ma che fine ha fatto? Perché non la vediamo in tv? Scopriamolo insieme.

La sua partecipazione a The voice of Italy fece scalpore. Non si era mai vista una suora partecipare ad un talent televisivo. Non dobbiamo dimenticare però che al di là dell’abito ci sono sempre persone che hanno comunque passioni. Nonostante ciò, molti hanno criticato la sua scelta. Il talento di suor Cristina però ha trionfato su tutto e le ha permesso di vincere la seconda edizione del programma. Dopo la vittoria, le sue apparizioni in tv sono aumentate. L’abbiamo infatti vista a Ballando con le stelle nel 2019, fortemente voluta da Milly Carlucci e dal suo team.

Oltre al talento del canto quindi, Suor Cristina ha potuto sperimentare anche quello della danza. Quella per la musica è una passione troppo forte per essere messa da parte. Dopo The Voice ha infatti inciso ben due album e registrato la sua personalissima cover di Like a Virgin di Madonna. Dopo Ballando con le Stelle ha deciso di allontanarsi definitivamente dalla tv, anche perché non riusciva più a sostenere il peso di essere un personaggio pubblico. Non ha retto all’invadenza dei paparazzi, iniziando anche a soffrire di attacchi di panico.

Dal 2019 Suor Cristina vive in convento con le suore Orsoline ed ha preso i voti perpetui. Ha sposato quindi definitivamente Dio e tutti si aspettavano di non rivederla più sul piccolo schermo. Ma non è stato così, per la sorpresa di molti. La suora cantante è infatti tornata in tv nel 2020. L’episodio ha meravigliato moltissimi telespettatori, fan compresi. Ha voluto probabilmente concedersi l’ultima ospitata dopo essere mancata per un anno e dopo aver ricevuto un invito caloroso.

La sua ultima apparizione tv risale quindi al 2020 ed è avvenuta in Guess my age, programma di TV8, condotto da Enrico Papi. Il suo ruolo era quello di concorrente, in squadra con un giovane ragazzo. Sfortunatamente l’intuito di Suor Cristina non è dei migliori e la squadra non si è aggiudicata la vittoria. Da quel momento in poi si è definitivamente concluso il suo capitolo musicale e televisivo. Chissà che non la rivedremo ancora, un giorno, sul piccolo schermo. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

