bomba-tale-e-quale-show,-rissa-dietro-le-quinte-tra-i-due-super-concorrenti,-“arrivati-alle-mani”.-chi-sono

I concorrenti di Tale e Quale show sono competitivi e molto agguerriti quest’anno, al punto da creare delle discussioni molto accese dietro le quinte. La competizione avviene tra diversi personaggi famosi pronti a sfidarsi trasformandosi in un’icona musicale diversa, grazie all’aiuto di una squadra di coach che aiuterà loro a perfezionare ballo, canto e recitazione. Gli artisti in gara si esibiscono rigorosamente dal vivo davanti a una giuria. Si tratta di una trasmissione storica della Rai diretta da Carlo Conti molto amata dai telespettatori, che la seguono ormai da anni.

Quest’anno ci sono stati alcuni cambiamenti nel format e nella giuria. Cambiamenti che sono stati ben accettati dal pubblico. A capitanare la giuria, come sempre, Loretta Goggi, ormai diventata un pilastro di Tale e Quale Show. Insieme a lei c’è ancora Giorgio Panariello, mentre la new entry è Cristiano Malgioglio, che ha subito conquistato tutti con i suoi commenti e i suoi aneddoti riguardo gli incontri con i cantanti rappresentati in studio. Il quarto e ultimo giudice cambia di volta in volta e sarà un imitatore di un personaggio famoso, per rimanere in tema con il programma.

I concorrenti in gioco a Tale e Quale Show sono undici: le cantanti Francesca Alotta e Deborah Johnson; la show girl Federica Nargi; la conduttrice Stefania Orlando; Alba Parietti; il vincitore della prima edizione di Amici Dennis Fantina; I Gemelli di Guidonia; il comico Biagio Izzo; l’attore Simone Montedoro; il velino Pierpaolo Pretelli; Ciro Priello dei The Jackal. Alcuni di questi sono molto combattivi e stanno innescando delle dinamiche che portano un po’ di turbolenze nei camerini. Le prime due puntate dello show hanno visto al primo posto i Gemelli di Guidonia, superati alla terza puntata da Dennis Fantina.

Ma alcuni concorrenti si sono lamentati riguardo le scelte dei brani e degli artisti da imitare. Secondo loro, alcuni brani andrebbero a facilitare e a risaltare le capacità di alcuni personaggi. Altri brani, invece, sarebbero troppo difficili da interpretare. A lamentarsi maggiormente delle scelte della produzione di Tale e Quale Show sono Alba Parietti, Federica Nargi e Pierpaolo Pretelli. Le loro polemiche, però, denotano una mancanza di sportività che non si è mai avuta nelle scorse edizioni dello spettacolo. La discussione tanto chiacchierata, poi, è nata a causa delle modalità di votazione.

Oltre al voto del pubblico e della giuria, che si stanno trovando spesso molto d’accordo, c’è anche il voto dei concorrenti stessi. Ogni artista in gara deve annunciare i cinque voti delle performance preferite prima della diretta, in modo da non farsi influenzare dai commenti dei giudici o dei telespettatori. Nell’ultima puntata, però, sembra che uno dei partecipanti abbia cambiato un nome nel momento del voto e questa modifica sarebbe stata decisiva per la vittoria di Dennis. Un comportamento che ha portato a una forte discussione nei camerini, uno scontro talmente forte da costringere Biagio Izzo e Ciro Priello a intervenire.

