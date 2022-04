Bomba The Voice Senior, Antonella Clerici fa fuori il coach più amato. Ecco chi è stato cacciato dalla giuria, Fan sconvolti

The Voice Senior tornerà presto a tenerci compagnia sul piccolo schermo ma Antonella Clerici ha deciso di cambiare nuovamente il quarto giudice. Lo show è una grande festa della musica, che vede protagonisti assoluti dei cantanti over-60 dal grande talento, dalla grande passione, dalle storie straordinarie. Sostenuti e acclamati dai loro familiari e dal pubblico, dimostreranno a tutti che non è mai troppo tardi per accendere un palcoscenico ed entusiasmare gli spettatori!

Quattro coach, superstar del panorama musicale italiano, competono tra loro per conquistare i loro “Senior” preferiti. I quattro coach (a differenza di una giuria) vengono definiti tali poiché, man mano che formeranno le loro squadre, aiuteranno i concorrenti nel migliorare le loro doti canore durante la loro permanenza nel programma. Un ruolo fondamentale che li lega moltissimo ai cantanti scelti.

I quattro personaggi si trovano così a credere molto nei loro concorrenti, si battono per difenderli, scendono in campo con loro, e questo rende The voice senior ancora più appassionante. Ma chi sono i coach? Il primo anno le poltrone sono state assegnate a: Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e la coppia formata da Albano e sua figlia Jasmine.

Successivamente Antonella Clerici ha scelto di non riconfermare padre e figlia nel suo programma. Una decisione che lasciò Albano Carrisi molto deluso. Ma lui è un uomo di spettacolo e si è subito rimesso in gioco partecipando come concorrente a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Sua figlia, invece, si è trasferita a Milano per l’Università, continua a cantare, cura i suoi follower tramite i canali social, ha dovuto mettere per il momento da parte il mondo del piccolo schermo.

A The voice senior il loro posto è stato preso da Orietta Berti, che era reduce del successo di Mille. La partecipazione della cantante al Festival di Sanremo l’anno scorso, l’edizione vinta dai Maneskin, è stata per lei la scelta migliore. In un contesto molto giovanile e innovativo, era proprio lei l’unica old style, ma è risaltata in mezzo a tutte quelle novità.

Poi Fedez l’ha voluta al suo fianco insieme ad Achille Lauro per il tormentone estivo, e il gioco è fatto. Orietta Berti è diventata un idolo per i più giovani e non solo e ha meritato il suo posto come coach di The voice senior. Ma un articolo di Oggi afferma che anche la prossima edizione dello show vedrà un cambiamento in giuria.

Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè sono un triangolo ormai consolidato e fanno parte dello show, quindi a essere sostituita sarà probabilmente proprio Orietta Berti. Chi ci sarà al suo posto? Che The voice senior tornerà nella prima serata Rai, è poco ma sicuro. Antonella Clerici è riuscita ad appassionare il pubblico e i risultati sono ottimi. Nella prima stagione, in media, ha intercettato quasi 4.1 milioni di utenti a puntata, con uno share pari al 19%. Numeri in leggero calo per la seconda edizione che ha avuto quasi 3.9 milioni di spettatori per ogni singolo appuntamento e uno share pari al 18.9%.

Per continuare ad avere news, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bomba The Voice Senior, Antonella Clerici fa fuori il coach più amato. Ecco chi è stato cacciato dalla giuria, Fan sconvolti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.