Bomba Tiberio Timperi e Monica Setta, la confessione choc: “Cosa è successo dietro le quinte tra loro due, la relazione che non sapete”

E’ da poco cominciata una nuova stagione di Uno mattina in famiglia e già sono scintille tra Tiberio Timperi e Monica Setta. Ma c’è qualcuno che pensa che la loro antipatia sia solo una farsa. I telespettatori non possono fare a meno di domandarsi come mai la Rai abbia deciso di sceglierli nuovamente per la conduzione doppia, nonostante sia risaputo che i due non vanno d’accordo. Al magazine Nuovo è arrivatata proprio questa domanda da parte della signora Anna Maria da Roma. ‘Non sarebbe forse stato preferibile trovare due conduttori affiatati e all’unisono?”.

Alla questione ha risposto Alessandro Cecchi Paone, secondo cui le cose non stanno esattamente come sembrano. “La invito a non trarre conclusioni affrettate. Siamo sicuri che tra i due timonieri non corra buon sangue? Conosciamo abbastanza bene Tiberio Timperi e Monica Setta da poter esprimere giudizi tanto perentori? Il rischio è quello di lasciarsi andare a interpretazioni forzate. Non è che i due, come in un gioco delle parti, quando sono in diretta fanno un po’ di commedia per suscitare curiosità e interesse nel pubblico? La domanda è retorica..” Così scrive l’uomo che di televisione se ne intende molto.

Se questa fosse la verità, probabilmente anche tutte le dichiarazioni rilasciate da Tiberio Timperi e Monica Setta durante l’estate potrebbero essere fasulle. Intanto, quel che è certo è che ci sono riusciti. I commenti sul web non lasciano adito al dubbio. Tutti i telespettatori sono sorpresi dall’evidente antipatia che i conduttori provano l’uno verso l’altra. E che non cercando di nascondere in favore di telecamere a Uno mattina in famiglia. Se da un lato il pubblico si lamenta, dall’altro lato è comunque affascinato e incuriosito da come andrà avanti il programma in queste condizioni.

I fans di Unomattina in famiglia non sono contenti di quello che sta accadendo nel programma Rai. Lo si capisce dai commenti che hanno accompagnato il post. Vediamone alcuni: "Posso dire che però vedere tutta questa tensione non è bello? Sarò fatto male io. Immagino sia alla fine solo una scelta sadica e mirata mettere assieme colleghi che evidentemente e palesemente non si stimano"; "Questi non arrivano a metà ottobre così.."; "Il rapporto tra Monica Setta e Tiberio Timperi in 26 secondi". Di commenti ce ne sono tantissimi ma i due protagonisti continuano a battibeccare senza dargli peso. Nel corso dell'estate, se ne sono detti di tutti i colori. Monica Setta, in particolare, è stata sottile ma infida nel ricordare che è stata lei stessa a volere Tiberio Timperi al suo fianco a Unomattina in famiglia, quando i vertici della Rai non ne erano affatto convinti. Decisione di cui si pente? Le sue parole al riguardo sembrano quelle di una vera professionista. Ma il suo atteggiamento dice il contrario. "Penso che Tiberio Timperi sia un professionista e ci sono centinaia di persone che possono testimoniarlo. Non siamo diventati amici, ma in tv si va per lavorare non per organizzare pranzi e cene quando si spengono le telecamere." Che sia davvero tutta una farsa?

