Bomba Tina Cipollari, clamoroso tradimento a Maria de Filippi: “Lascia Uomini e Donne. Ecco dove va”. Programma super famoso, Fan sotto choc

Tina Cipollari è stata reclutata da Ilary Blasi per prender parte a L’isola dei famosi nel ruolo di opinionista ma dovrebbe lasciare Maria De Filippi. Il reality, che andrà inizio dopo il Grande Fratello Vip, è molto chiacchierato. Ancora poco si sa riguardo il cast che prenderà parte alla trasmissione. La moglie di Totti ha espresso però la preferenza di avere nel ruolo di inviate e opinioniste solo donne. Così, ha chiesto di sedere sull’ambita poltrona alla vamp per eccellenza, che da moltissimi anni a Uomini e Donne riscuote l’approvazione dei telespettatori con i suoi siparietti trash e i suoi consigli sinceri.

Entrata nel dating show di Maria De Filippi come corteggiatrice, diventata quindi tronista, Tina Cipollari è rimasta al fianco di Gianni Sperti come opinionista. Ogni giorni i due commentano gli amori che nascono e muoiono in studio, palesando le loro simpatie e antipatie. Tina si è sempre dimostrata in perfetta sintonia con la trasmissione. Non solo, Maria le ha sempre lasciato campo libero, permettendole ogni tipo di commento e di battuta, anche quelle a volte fuori luogo. Negli ultimi anni ha preso luogo una vera faida con Gemma Galgani, storica dama del trono over.

Le discussioni che nascono tra le due piacciono molto al pubblico e hanno reso la 71enne una delle più amate dame di Uomini e Donne. Tornando a Ilary Blasi e L’isola dei famosi, Tina Cipollari per il momento avrebbe detto di no. La vamp ha deciso di essere fedele a Maria De Filippi e di ripagare la fiducia che la regina di Mediaset ha da sempre riposto in lei. A dare la notizia è stato Santo Pirrotta, che ospite a Ogni Mattina ha rivelato: “Per questo reality c’è un toto nomi che nemmeno per il governo Draghi. Mille rumors su naufraghi e inviati. Ho saputo che Ilary si è presa un due di picche”.

E a darle questa risposta negativa è stata proprio l’opinionista di Uomini e Donne: “A dirle no è stata Tina Cipollari che stavolta pare non voglia lasciare la queen. La Blasi la voleva come opinionista, ma Tina avrebbe detto “io sono fedele a Maria e quindi non se ne parla”. Del resto, cosa sarebbe il dating show senza la vamp più famosa d’Italia? Avremmo potuto accettare di cederla per qualche mese nel caso in cui avesse partecipato a L’isola dei famosi nei panni di naufraga, e non come opinionista. In tale ruolo, siamo certi che ci avrebbe regalato momenti esilaranti e avrebbe alzato lo share del reality.

Ma questo no pare non sia definitivo e se la Blasi dovesse fare una offerta allettante, Tina potrebbe cambiare idea. Non è la prima volta infatti che la Cipollari ha tradito Maria per reality anche non mediaset. Come dimenticare la sua partecipazione a Pechino Express? I suoi momenti di maggior sforzo fisico erano quelli che le servivano ad arrivare al prossimo punto di ristoro. Anche sulla famosa isola, sicuramente, avrebbe raggiunto un enorme consenso. Per il resto, la poltrona di Tina Cipollari a Uomini e Donne non si tocca. I commenti malevoli, i consigli giusti, la sua sola presenza sono fondamentali per la buona riuscita dello show di Maria De Filippi. Ilary Blasi sarà costretta a rinunciare alla sua idea e a rivolgersi altrove, lontano dagli studi della queen? Staremo a vedere.

L’articolo Bomba Tina Cipollari, clamoroso tradimento a Maria de Filippi: “Lascia Uomini e Donne. Ecco dove va”. Programma super famoso, Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.