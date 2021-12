bomba-tina-cipollari,-confessa-la-storia-d’amore-con-il-concorrente-del-grande-fratello-vip.-“siamo-stati-a-letto-insieme”

L’anno scorso era Mariateresa Ruta, quest’anno è Giucas Casella il concorrente del Grande Fratello Vip che ci diletta con le sue avventure del passato e che stavolta ha tirato in mezzo anche Tina Cipollari, la famosa opinionista di Uomini e Donne. Il paragnosta ‘gran figlio di paragnosta’, come ama definirsi, ha avuto una intensa vita sessuale. Il primo scoop che nessuno si aspettava è stato quello di una sua liason con Katia Ricciarelli, anche lei presente nella casa più spiata d’Italia. La cantante ha ammesso, con non poco imbarazzo, di essere andata a letto con lui anni e anni orsono.

Non solo Katia Ricciarelli, sembra che Giucas Casella abbia avuto diverse storie di passione con le protagoniste del mondo dello spettacolo. Non tutte però sono d’accordo con lui. C’è chi dice che le sue sono solo invenzioni, chi dice di aver dimenticato, chi addirittura pensa di essere stata mandata in trance. Quel che è certo è che al Grande Fratello Vip uno dei momenti più piacevoli è proprio quello in cui l’insolito vecchietto condivide con i telespettatori e con un Alfonso Signorini sempre divertito e interessato le sue avventure. Una dei suoi vanti, però, è arrivata in studio a dire la sua.

Si tratta di Patrizia De Blanck, che l’anno scorso è stata lei stessa concorrente del Grande Fratello Vip. La contessa ha fermamente negato di avere avuto una relazione con Giucas Casella, affermando che tra loro c’è sempre stata solo una grandissima amicizia. E’ stato in quel momento che l’uomo ha lanciato la bomba: “Forse hai perso la memoria. Ti ricordi quando abbiamo fatto il reality, al ristorante, quando venivi a casa, uscivamo. Mi telefonavi per amore, nel reality eri gelosa perché mi frequentavo con la Cipollari. Sei andata anche da Barbara D’Urso per lamentarti”.

Giucas Casella e Tina Cipollari? Sicuramente lo scoop dell’anno. L’opinionista di Uomini e Donne è sempre chiamata a commentare le relazioni altrui, ma poche volte mette in piazza la sua vita personale. Quello che sappiamo di per certo è che la donna, da un punto di vista sentimentale, non è molto fortunata. Passa da un amore all’altro senza riuscire a trovare l’uomo della sua vita. Ci sono stati moltissimi momenti in cui è stata da sola, e magari si è distratta un po’ proprio con il concorrente del Grande Fratello Vip. Che a domanda diretta del presentatore ha deciso di fare il vago.

“Giucas, ma sei andato anche con Tina Cipollari?” Ha chiesto incredulo Alfonso Signorini nel corso della diretta del Grande Fratello Vip. “Lei lo sa benissimo, lasciamo perdere però.. è una cosa vecchia”. Intanto, l’opinionista di Uomini e Donne è stata interrogata sulla questione. “Che te devo dì? Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e nun me s0′ accorta?”. Una smentita che puzza tanto di auto smentita. Anche l’opinionista è rimasta sul vago, lasciando intendere col suo tono sarcastico di non voler rivelare la verità. E’ Giucas Casella il vero latin lover, altro che Gianmaria Antinolfi.

