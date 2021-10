Bomba Tina Cipollari, Ruba l’uomo a Gemma. Si è fidanzata con l’ex cavaliere e corteggiatore della Galgani. Beccata così

Al centro del gossip finisce nuovamente Tina Cipollari per ipotetici incontri segreti con un ex cavaliere di Uomini e Donne e famoso corteggiatore di Gemma Galgani, proprio lui Giorgio Manetti. La vamp opinionista di Uomini e Donne e il cavaliere del trono over pare abbiano intrecciato una particolare amicizia che li porterebbe a vedersi lontano dalle telecamere. Voci di una relazione tra i due girano da molto ma pare che adesso ci siano delle conferme.

A svelare il flirt e gli incontri segreti tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti è il settimanale Spy, secondo cui i due protagonisti di Uomini e Donne si starebbero frequentando non come semplici amici dopo la fine della relazione di Tina con il ristoratore Vincenzo. Caso strano infatti, nello stesso periodo anche Giorgio ha lasciato la sua fidanzata Anna e recentemente in puntata Tina ha rivelato di frequentare una nuova persona. Vediamo cosa ha detto e come si è tradita da sola.

E’ stata rivelata una notizia bomba su Tina Cipollari durante una puntata di ‘Uomini e Donne’: ecco cos’è accaduto

Continuano infatti gli episodi del dating show condotto da Maria De Filippi, e non possono ovviamente mancare i numerosi colpi di scena che si ripresentano puntualmente durante le varie messe in onda. Stavolta la protagonista è stata Tina Cipollari, che ha dichiarato di aver incontrato Giorgio Manetti in un ristorante. Siete curiosi di saperne di più? Ecco cos’è stato svelato esattamente.

Tina Cipollari incontra Giorgio Manetti: la news

Nel corso di un episodio del seguitissimo ‘Uomini e Donne‘, la Cipollari ha esordito con una frase che non ha lasciato per nulla indifferenti. “Isabella, ti porto i saluti di Giorgio Manetti“, ha detto la donna riferendosi alla Ricci. “L’ho incontrato l’altra sera a cena“, ha continuato, “vi saluta tutti, ma mi ha detto in particolare di salutare te” Una chiara frecciatina alla nemica Gemma insomma.

La confessione ha così creato un po’ di scompiglio in studio, e la Galgani le ha subito domandato: “Sei andata a cena con Giorgio?“. Tina ha così tenuto subito a chiarire la questione, rivelando di non aver cenato con lui ma di averlo incontrato casualmente in un ristorante, mentre era in compagnia di altri amici. Insomma Tina in imbarazzo ha voluto precisare che non era sola con Giorgio ma la cosa non è sembrata così ai numerosi fan.

“Cosa c’entra a tirare fuori Manetti in questo momento?“, ha detto poi Gemma. Tina le ha così risposto di aver mantenuto un buon rapporto con lui al di fuori del programma. La conversazione si è poi spostata su un altro piano, ed entrambe hanno iniziato a tirar fuori la propria vita privata: Tina Cipollari ha infatti ammesso pubblicamente di essersi nuovamente fidanzata con un altro uomo e di essere molto felice in questo momento. Che sia proprio il bel Gabbiano? lo scopriremo presto. Infatti Tina ha promesso di presentarlo proprio in studio e perchè portarlo a Uomini e Donne se non fosse un ex proprio del programma? Comunque staremo a vedere

