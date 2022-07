Bomba Totti- Ilary, la confessione choc: “Lui voleva lasciare Noemi e tornare con Ilary. Lei l’ha cacciato” Cos’è successo scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Lunedì 11 luglio, la storica coppia Totti- Ilary Blasi ha annunciato, con due comunicati disgiunti all’Ansa, la fine del loro matrimonio. L’annuncio, in realtà, doveva essere congiunto, così come tutte le testate giornalistiche e di gossip avevano preannunciato. Ciò non è accaduto in quanto i due coniugi avrebbero litigato proprio quel giorno a causa dell’anticipazione della copertina di Chimagazine che mostrava le foto del pupone sotto casa della sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. L’intero articolo è uscito poi mercoledì 13 luglio.

Il comunicato di Ilary è stato pubblicato intorno alle 21 e le sue parole sono state molto brevi e distaccate. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e a rispettare la riservatezza della mia famiglia”. Dunque, si evince chiaramente una certa liberazione e orgoglio nel porre fine ad una storia d’amore durata ben 20 anni. Quello di Totti, invece, è molto più prolisso con alcuni dettagli in più. Lui continua a definire la Blasi “mia moglie” e afferma di aver provato in tutti i modi a salvare il loro matrimonio.

“…Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”. Dunque, comparando i due comunicati sembra proprio che il campione del mondo, a dispetto della conduttrice, sia molto più risentito della decisione, quasi come se a volerla fosse solo la Blasi.

E’ vero, Totti ha una nuova fiamma, Noemi Bocchi, tra l’altro molto somigliante ad Ilary, già da qualche mese, così come dimostrano alcune foto. Ma, a quanto pare, ciò è stata solo una conseguenza al presunto tradimento dell’ex moglie con un giovane milanese. In realtà, prima di cominciare l’Isola, si vociferava che Ilary avesse un flirt, subito smentito, con l’attore Luca Marinelli. Stando, invece, agli ultimi retroscena, durante le sue trasferte Roma-Milano per la conduzione del reality, la Blasi si sarebbe incontrata più e più volte con un altro uomo di cui non si conosce ancora l’identità, probabilmente Antonino Spinalbese, ex di Belen.

La crisi tra i due era già stata preannunciata da molti giornali di gossip, in particolare da Dagospia, a febbraio quando uscì la foto che ritraeva Noemi e Totti allo stadio Olimpico, seppur seduti un po’ distanti. Ma allora, Francesco cercò di smentire tutto con un video fuori ad un ristorante cui andò a mangiare con tutta la sua famiglia. E questo lo si evince anche dalle parole del suo comunicato. Inoltre, anche il suo migliore amico, Alex Nuccetelli ha dichiarato che, secondo lui, se fosse stato per il pupone, il matrimonio sarebbe continuato. In queste ore sono molti i personaggi famosi che stanno lanciando frecciatine contro la Blasi. Tra questi c’è, quello che potremmo definire, l’ acerrimo nemico di Ilary.

Stiamo parlando di Fabrizio Corona, il quale è prontamente intervenuto sulla vicenda pubblicando alcune instagram stories accusando Ilary di essere la solita egocentrica (vedi foto). Tra i due non è mai scorso buon sangue. Ricordiamo, infatti, che pochi giorni prima del matrimonio tra Totti e la Blasi, quando quest’ultima era anche incinta del primogenito Christian, Corona, che allora era il re dei paparazzi, fece uscire la notizia di un presunto tradimento da parte del calciatore. Ciò non è mai stato digerito da Ilary che, infatti, gliel’ha rinfacciato a Fabrizio durante una puntata del Gf Vip 3 in cui lui era ospite per salutare la sua fidanzata, nonché concorrente del reality, Giulia Provvedi.

Della loro accesa discussione se ne parlò per giorni tanto che, nel corso della puntata, la Blasi, che era al timone della conduzione, gli chiuse addirittura l’audio per non far più ascoltare le cattiverie che Corona stava dicendo. Quest’ultimo aveva fatto alcuni commenti non consoni sulla sua storia con la Provvedi. Ilary, dunque, gli fece notare, che ancora una volta, stava commettendo lo sbaglio che aveva commesso anche con lei 15 anni prima. La conduttrice, ora, terminata L’isola dei Famosi, è volata in Africa, con i suoi tre figli per staccare la spina e stare lontano da tutto il polverone mediatico che si è alzato. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

