Bomba U&D, Giorgio Manetti confessa “Ecco com’è Gemma a letto. Quel che fa non lo potete neanche immaginare” Fan sotto choc

Giorgio Manetti ha raccontato i dettagli intimi della sua relazione con Gemma Galgani e anche della loro prima volta a letto insieme. La storica dama di Uomini e Donne ha 72 anni e, negli ultimi 12 anni trascorsi nel dating show, ha avuto diverse relazioni. In molti si chiedono, vista l’età, cosa ci trovino gli uomini di attraente in lei. L’ex cavaliere ha voluto rispondere a questa domanda, rivelando anche di esserne stato molto attratto. E’ passato molto tempo dalla fine della loro storia ma ancora oggi le parole di lui riguardo il fisico della donna sono lusinghiere.

Ma vediamo cos’ha detto Manetti: “C’era chimica. Gemma aveva 65 anni, io 59, ma non mi sembrava che fosse una donna così orribile. Ancora oggi, dopo sei anni, mi chiedono come ho fatto ad andare con Gemma. Io guardo queste persone con il/la loro partner e rispondo: ‘Io mi chiedo come cavolo fai tu ad andare con quell’elemento’. Gemma ha due gambe belle, ha un bel portamento. È femminile. La puoi giudicare quanto vuoi, ma è femminile, non si scappa. La femminilità o ce l’hai o non ce l’hai. Vai a spiegarglielo a una donna di 30 anni, che magari si muove in un modo che a me non fa nessun effetto.

Non è vero che si è concessa subito – ha proseguito Giorgio Manetti – Su questo ha ragione Gemma. Siamo stati insieme dopo tre volte che ci siamo visti. Ricordo che eravamo nel mio albergo, poi Gemma ha preso un taxi ed è andata a dormire nel suo hotel. La mattina dopo quella notte insieme, mi sono alzato e ho fatto colazione da solo. Vicino al tavolino c’era una gerbera, un fiore molto bello di colore lilla. Ho preso il telefono, ho fatto una bella foto e l’ho mandata a Gemma: “Ecco Gemma, questo è per te“. Un piccolo gesto che lei ha apprezzato.” La Galgani riusciva a mettere in secondo piano tutte le donne che arrivavano in studio per conoscerlo.

“Anche se erano eccitanti, io avevo Gemma con cui avevo rapporti in quel periodo e non cercavo quello perché ero attratto da lei. Cercavo oltre alla femminilità, la personalità. Una donna che ha personalità e femminilità sbaraglia tutti. Comunque contano i fatti. Quando arrivavano altre donne, potevo anche fare delle esterne, però dopo telefonavo a Gemma per darle la buonanotte.” Oggi Manetti è ancora attratto dalla dama, ma non gli sono piaciute delle scelte di stile che ha fatto: “La chirurgia plastica è stata una delusione per me. Premetto che una donna fa bene a fare dei ritocchini, se lo ritiene giusto, ma adesso vedo Gemma e non la riconosco nemmeno. A me piaceva quella Gemma con la fossetta in mezzo ai denti. Era Gemma al 100%.”

Ma allo stesso tempo Manetti ha affermato più di una volta che tornerebbe a Uomini e Donne per conoscere Isabella Ricci, acerrima nemica di Gemma Galgani. La nuova da ha espresso a sua volta il desiderio di incontrarlo: “Sono dichiarazioni che mi lusingano perché dette da una persona che reputo intelligente e con una certa classe, quindi mi ha fatto molto piacere. Se c’è l’occasione di conoscerla, volentieri, per un caffè o una cena. Sono convinto che sarebbe una conversazione molto piacevole.”

