Bomba U&D, Ida beccata da Maria Tona in un bacio appassionato proprio con lui. Pronto l’Addio alla trasmissione. IL VIDEO

DI MARIA TONA. Come vi avevo anticipato sulla mia pagina Instangram, ecco qui uno scoop fresco fresco per tutti gli appassionati di Uomini e Donne. Pare proprio che la bella Ida Platano si sia finalmente lasciata andare alla passione per il suo nuovo spasimante Alessandro. Lacrime di coccodrillo quindi quelle versate per Riccardo? L’abbiamo infatti vista piangere nel ricordo del suo storico ex ma pare proprio abbia cambiato rotta.

La nostra Dama è stata infatti beccata in un bacio appassionato proprio con il nuovo corteggiatore in un locale di Roma, e pubblichiamo per voi il video ( IN BASSO) in esclusiva che non lascia adito a dubbi. La Dama di Uomini e Donne sembra davvero molto presa dal suo cavaliere, che guarda rapita fino a lasciarsi andare ad un bacio appassionato, incurante degli sguardi altrui.

Insomma possiamo finalmente dire che Ida pare aver proprio voltato pagina e chissà se è finalmente pronta a lasciare lo studio di Uomini e Donne con Alessandro. Di Lui per ora sappiamo solo che viene da Salerno e lavora in un’azienda di famiglia, anche se, in precedenza, ha lavorato come commercialista per due anni. E’ laureato in economia. Era un po’ titubante per tutta la situazione, ma ha deciso comunque di conoscere Ida. Sarà lui che saprà farle dimenticare Riccardo? a quanto pare sembra proprio di si.

