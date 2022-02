Bomba U&D, Isabella Ricci choc: “Maria è cambiata con me, ecco cosa ha permesso di farmi. Cos’è successo quando sono sparita”

Oggi è qui con noi un volto amatissimo dal pubblico di Uomini e Donne, Isabella Ricci. La Dama over che ha messo in bilico il piedistallo di Gemma per la sua raffinatezza ed eleganza e che alla fine ha lasciato il programma dopo aver trovato l’amore con il suo Fabio. Vediamo cosa ci racconta l’ex Dama over.

Isabella come stai? sei sempre bellissima…

Sto benissimo. Sono appena tornata dalle vacanze. Ho trascorso 15 giorni nell’oceano Indiano a mollo nell’acqua calda e sotto al sole. Bellissima compatibilmente all’età, ma abbronzata sicuramente.

Si è parlato di una crisi con il tuo fidanzato, possiamo smentire?

Da quando sto con Fabio sto con Fabio. Non c’è mai stata crisi e da quando l’ho conosciuto viviamo in simbiosi. Ci siamo conosciuti a metà ottobre e da quel momento non ci siamo più lasciati. Lui è in pensione, io sto diminuendo moltissimo il carico lavorativo e siamo stati insieme giorno e notte. Anche in vacanza, perché dopo una vita al lavoro era questo il nostro progetto.

Ci sarà un matrimonio?

Non ti posso rispondere. Ne abbiamo parlato ma non c’è niente di confermato.

Ora sei lontana da Uomini e Donne, come telespettatrice lo stai guardando?

Di meno. Un po’ perché sono stata spesso fuori. A Valencia a trovare il figlio di Fabio, poi il programma è andato in fermo per le vacanze di Natale, poi nell’oceano. Ho le puntate registrate, se avrò voglia e tempo le vedrò.

Ti aspettavi questo successo?

No. Sono rimasta colpita e lusingata. Sicuramente sono una persona diversa dalla media generale e questa consapevolezza l’avevo. Ma non pensavo che piacesse questo tipo di persona. Credo di aver portato caratteristiche interessanti, con ragionamenti che hanno un inizio e una fine.

Come mai ci sono queste dinamiche a Uomini e Donne?

Lì ci sono diversi obiettivi. Sono stata lì solo sei mesi e non posso capire un programma che va avanti da 20 anni. Lo show è diviso in due parti per me: l’ultima della stagione scorsa era divertente. Dopo l’estate il gioco si è fatto più pesante. Sono cominciate ad arrivare bugie e menzogne. La cosa che mi ha fatto più pensare è che a quelle 3/4 persone si è aggiunto anche un opinionista. Lui il programma lo conosce bene e dovrebbe anche capire quello che c’è nella testa delle persone. Lui continuava a dirmi che ero lì per visibilità, ma sono 42 anni che lavoro e sono ben visibile nel mio lavoro. Sei mesi a Uomini e Donne non ti cambiano la vita. Io volevo solo divertirmi e farmi vedere da tutta Italia ma per conoscere qualcuno.

Secondo te la redazione agevola Gemma?

No, è neutra. Con me sono stati correttissimi.

Come vedi la nuova antagonista di Gemma?

L’ho conosciuta nelle ultime puntate. Mi piace. Ma non so se sarà ‘la nuova Isabella’. Sicuramente è una persona di contrasto a quella che è il personaggio principale di Uomini e Donne, Gemma. Ma sicuramente io e Nadia siamo due persone diverse e abbiamo le nostre particolari caratteristiche, ma avremo lo stesso ruolo nel sottolineare alcune cose di Gemma.

Nadia guarda le scarpe in un uomo, tu?

Non guardo le scarpe. Guardo quello che ha fatto nella vita. Le scarpe sono l’ultima cosa che mi interessa.

In cosa ti ha colpito di più Fabio?

La sua presentazione. Un quadro lineare di una persona lineare.

Il passo decisivo chi lo ha fatto?

Io avevo detto che non avrei cercato nessuno nella vita. Desideravo un uomo che mi volesse e che mi cercasse ed è quello che ha fatto lui. E’ stato caparbio, l’ha presa come una sfida e alla fine se l’è portata a casa. Io sono felice di come stanno andando le cose e di quello che stiamo costruendo, anche con qualche litigio che rappresenta semplicemente un allineamento tra due persone adulte.

Ma perché ti attaccavano sempre le stesse persone?

Non sono un personaggio comodo lì dentro perché non sono come loro. Io lo facevo solo per divertimento e non avevo fini di sponsorizzazioni. Faccio il mio social per divertirmi. Mi piace postare le mie foto e condividere la mia vita con le persone.

Tu cercavi di non inserirti nelle dinamiche più trash ma alla fine ci sei caduta. A causa di Gemma?

Gemma mi vedeva come una concorrente sfegatata. Soprattutto alla fine dell’altra stagione aveva degli atteggiamenti terrificanti, quasi puerili. Mi pativa perché sono una donna molto diversa da lei. Lei sono 12 anni che sta seduta lì io negli ultimi 12 anni ho fatto tantissime cose. La mia vita non gira intorno agli studi di Fascino srl.

Lo troverà l’amore?

Ti direi di no.

Perché è lì? Comunque si emoziona e piange.

Si, per tutti, tranne che per me. Si commuove per tutto Gemma, sono uscita io e nulla. Mi ha fatto divertire.

Le hai fatto gli auguri?

No, non ci penso per niente

Come è iniziato il rapporto con Marcello?

Lo mettevano in mezzo con accuse stupide solo perché sul suo percorso si era inserita Ida Platano che è un po’ la cocca di Gemma e di Gianni Sperti. Come se Ida dovesse piacere per forza a tutti. Gli attacchi erano delle insinuazioni balorde da parte di Armando. Quando ha portato le foto io ho pensato chissà cosa, in realtà Marcello si stava facendo un selfie davanti al lungomare. Gliel’ho detto, Armando porta storie inventate.

Quando succedevano questi litigio Fabio perché non interveniva?

Con Armando lo ha fatto. Ma quando io ho cominciato a frequentarlo ho avuto meno desiderio di litigare con gli altri. E anche loro si sono resi conto del cambiamento e mi hanno lasciata un po’ stare.

E per quanto riguarda Tina?

Con lei mi trovo molto allineata. E’ palese, diretta e porta avanti discorsi lineari. Credo che le sono piaciuta per lo stesso motivo.

Tu guardavi spesso Maria quando ti attaccavano.

Gli ultimi tre mesi della stagione precedente Maria mi dava molta corda, chiedeva spesso il mio parere, era molto disponibile nei miei confronto. Dopo l’estate, quando sono stata al centro delle accuse, lei è cambiata e ha concesso loro, tra gli altri a Gianni Sperti, di farmi accuse molto pesanti. A parte le bugie di Biagio e Gemma che non hanno un senso.

Lo rifaresti Uomini e Donne un domani? E’ stato il percorso giusto?

Io sono mancata per una settimana perché mi ero stufata. Non mi andava di essere attaccata ogni volta. Poi la persona che mi segue mi ha convinta con la scusa della restituzione di un vestito.

La tua assenza si è fatta sentire.

So che ne hanno parlato abbastanza. Quando sono tornata, la domenica mi hanno presentato Fabio. Probabilmente era destino

Hai sofferto un po’ come donna?

Sì, ero molto dispiaciuta. Non mi sono sentita trattata in un modo corretto.

Questo fa parte di Uomini e Donne, hanno visto il tuo carattere e che riuscivi a difenderti. Ti chiedevi perché tutto questo?

Sì riuscivo a difendermi ma non ci trovavo più un senso. Dopo la sfilata con il vestito ‘troppo pomposo’ vinse Gemma sulla 500, che aveva fatto uno spettacolo un po’ volgare. Ma l’attenzione si concentrò sul mio vestito, se era o meno sponsorizzato, se lo avevo pagato o me lo avevano regalato. Per me lì arrivammo alla frutta. Se vai a Uomini e Donne per visibilità, ti direi che butti tempo. Se hai voglia di divertirti e metterti in discussione secondo me è il posto giusto. C’è un giro intorno di persone molto carine.

Tu conosci Giorgio Manetti, l’ex di Gemma? Ti fece molti complimenti.

Non lo conosco, ma mi segue su Instragram. Una volta mi ha mandato un messaggio in direct commentando una foto in modo molto lusinghiero ma non ho mai risposto ad alcun messaggio né mai parlato al telefono.

