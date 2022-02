Bomba U&D, la famosa Dama sbotta: “E’ tutto pilotato, Ecco cosa succede davvero”. Maria furiosa la caccia. Ecco chi non vedremo più

“È pilotato”: alto tradimento a Uomini e Donne, la famosa dama sottoscrive accuse gravissime. Una protagonista di Uomini e Donne è finita al centro delle polemiche dopo aver sottoscritto alcune accuse molto gravi indirizzate allo show… Continua il viaggio dei sentimenti per i tronisti e i corteggiatori di Uomini e Donne ed è stata registrata una nuova puntata del dating show di Maria De Filippi.

Stando alle anticipazioni di ciò che vedremo nei prossimi appuntamenti della trasmissione sull’amore di Canale 5, assisteremo ad un vero e proprio punto di svolta nel trono di Matteo Ranieri. In particolare la sua corteggiatrice, la dama Denise Mingiano dopo Uomini e Donne ha scatenato il panico sui social. La corteggiatrice ha lasciato lo studio, e forse il programma, dopo nuove accuse su Armando Incarnato e nuovi scontri. Le ultime anticipazioni sulle registrazioni di questa settimana hanno rivelato infatti che Denise e Matteo si sono baciati. Poi però Maria De Filippi ha mostrato un filmato in cui Denise ha parlato di nuovo con Armando Incarnato. Ancora una volta la ragazza si è fermata ad ascoltare l’Over nonostante Matteo sia arrivato persino alle lacrime l’ultima volta che è successo.

A far sorgere ancora più sospetti è il fatto che Denise non metta le cose in chiaro con Armando. O meglio lo ha fatto quando era seduta al centro dello studio, ma se poi ha continuato a dargli corda le cose cambiano. Matteo stava per correre dietro a Denise, ma Maria lo ha fermato. Questo dettaglio pare non sia piaciuto tanto alla stessa dama, che si è sfogata sui social. Denise ha cancellato i commenti contro Maria e su Armando, ma Il Vicolo delle News ha pubblicato gli screenshot.

Denise Mingiano ha ricevuto una valanga di commenti sui social dopo il suo comportamento. Alcuni positivi, altri meno. A chi l’ha attaccata ha risposto a tono e ha pure lasciato dei like su dei commenti contro il programma e la stessa De Filippi. Oltre a mettere “mi piace” a tanti commenti in cui le fanno complimenti, e ci sta, in un commento a cui ha messo mi piace qualcuno ha scritto che sebbene Maria di solito ragioni bene stavolta dovrebbe lasciar andare Matteo affinché lui segua il suo cuore. Ciò non starebbe succedendo, secondo l’utente in questione e anche secondo Denise che ha concordato, mettendo il suo “mi piace”. “Matteo è pilotato verso Federica si vede la preferita”, si legge nel commento in questione. Denise pensa che Matteo sia pilotato da Maria?

A chi l’ha accusata di essere una “gatta morta” e di “fregare tutti con le lacrime”, Denise ha risposto così: “Infatti mi interessa così tanto quella lucina che ho già mandato a ca..re tutti”. Quando invece alcuni utenti si sono confrontati sul fatto che Matteo sia stato fermato dalla conduttrice, Denise ha commentato contro Maria: “Casualmente non viene mai fermato in altre situazioni”. C’è stato anche chi le ha consigliato di buttarsi su Armando, ma la dama stavolta è stata chiara: “Preferisco nel fuoco. Ma dai su” .

Denise ha pensato, bene o male, di sfogarsi rispondendo ai commenti sui social. Ha commesso un errore, però: chi partecipa al programma infatti non può parlare di ciò che succede in studio prima che vada in onda. La Dama però lo ha fatto e in sostanza ha infranto il regolamento. Ecco perché Denise non può più tornare a Uomini e Donne, se dovessimo guardare alle regole almeno. Nulla vieta che si chiuda un occhio nel caso in cui a Matteo lei piaccia davvero e chieda di lei. D’altronde Maria ha spesso dimostrato di saper andare oltre e ne ha dati in passato di schiaffi morali a personaggi simili, per cui tutto è ancora possibile.

