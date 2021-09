Bomba U&D, Maria Tona rivela: ” Gemma ama solo una persona, non troverà mai nessuno. Ecco chi è e perché io sono fuori”

Torniamo oggi a sentire Maria Tona, ex dama over di Uomini e Donne attualmente fuori dal programma ma pronta a rientrare nel caso fosse interessata a qualcuno del parterre maschile. Ma come sta vivendo la trasmissione al di fuori? Ovviamente qualche parola è stata spesa anche per le due protagoniste dello show Gemma e Isabella. Ecco cosa ci ha detto.

Ciao Maria. Cosa ne pensi della nuova edizione di Uomini e Donne?

Girava la voce che Gemma non sarebbe più stata nel programma, perché sarebbe andata a La Talpa, cosa a cui facevo fatica a credere. È triste vedere che una donna provi tanta invidia nei confronti di un’altra donna, soprattutto se si parla di un confronto puramente estetico. Io ho sempre ammesso ed ironizzato su quelli che fossero i miei difetti, e sostengo che migliorare il proprio aspetto non faccia di te una persona superficiale, concetto che Gemma più volte ha cercato di demolire (per poi, come abbiamo visto, contraddirsi da sola), criticando gli altri e mettendo al centro solo il suo punto di vista. Di conseguenza non mi sorprende non riesca a trovare l’amore, dato che l’unica persona sembri amare sia se stessa. Io mi sono sempre sentita bene con me stessa, e ciò mi ha permesso di vivermi bene anche i cambiamenti che ho apportato alla mia immagine e al mio corpo, senza nessun rimpianto!

Perché non sei di nuovo nel programma?

Nell’ultima telefonata carina con la redazione mi hanno detto che nel caso mi piacesse qualcuno posso farmi avanti. In questo momento non c’è nessun uomo che mi attrae. Se dovesse piacermi qualcuno giuro che lo grido a squarciagola. Così se non mi fanno entrare è un problema loro e non mio.

Chi ha ragione tra Gemma e Isabella?

Io non pensavo che Isabella rimanesse così tanto nel programma. Quando entrata questa sua altezza, la sua enorme fisicità mi spaventavano un pochino. Non mi piaceva molto e pensavo non durasse. Devo dire che invece ha preso molto potere sull’opinione del pubblico. Quindi mi riprometto di seguirla meglio e di farmi un’idea. Sicuramente Isabella è rimasta più fedele al suo punto di vista, mentre Gemma ha dimostrato le sue insicurezze attraverso la sua incoerenza. Io Comunque resto sempre a favore della chirurgia estetica.

Un giudizio a Gemma sull’estetica?

Io sono felicissima che lei abbia capito che rifarsi è bello. Spero che accetti il mio iniziale consiglio di addolcire il profilo.

