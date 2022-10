Bomba U&D, Riccardo Guarnieri vola a Brescia da Ida Platano, La reazione della dama è incredibile

Riccardo Guarnieri sta prendendo un volo per raggiungere Ida Platano a Brescia. Questo è almeno quanto si evince da una delle ultime storie pubblicate dal cavaliere di Uomini e Donne su Instagram. L’uomo infatti ha condiviso uno scatto che lo ritrae in aeroporto. Ad accompagnare il tutto, una canzone romantica di Marco Mengoni, proprio il cantante preferito della sua ex fidanzata. Tutti sanno che ogni volta che terminano le registrazioni il tarantino fa ritorno in Puglia in treno. Cambiare mezzo di trasporto può voler soltanto dire che ha cambiato anche la sua destinazione.

Conoscendo Riccardo Guarnieri, la sua potrebbe essere anche una provocazione nei confronti di Ida Platano. La scelta di Marco Mengoni potrebbe essere stata fatta appositamente per lanciarle un messaggio. Ma in molti pensano che il cavaliere non arriverebbe a tanto, soprattutto in considerazione della sofferenza di lei durante le ultime registrazioni di Uomini e Donne. Le anticipazioni ci hanno raccontato che in studio è accaduto il putiferio. Tutto è iniziato proprio con le telecamere puntate sulla parrucchiera, in centro studio insieme ad Alessandro Vicinanza, col quale sta continuando la frequentazione.

Successivamente, c’è stato un litigio tra Ida Platano e Roberta Di Padua, che si è intromessa nella conversazione e che è uscita anche con Riccardo Guarnieri. I due si sono scambiati un bacio, ma questo non ha colpito più di tanto la dama, convinta che la loro sia ormai semplicemente una minestra riscaldata. Se non è stata tanto gelosa dell’altra donna con cui il suo ex ha abbandonato mano nella mano Uomini e Donne, la parrucchiera ha perso le staffe quando ha saputo di un altro contatto del cavaliere tarantino. La sua reazione quando lui è entrato in studio a raccontarlo è stata incredibile.

Riccardo Guarnieri ha affermato di star nuovamente sentendo Gloria Nicoletti. A questa notizia Ida Platano ha perso completamente le staffe. I due hanno discusso animatamente (come spesso succede) e lei ha abbandonato lo studio in lacrime. Da quel momento, non è più rientrata fino al termine della registrazione di Uomini e Donne. Prima di uscire, ha accusato il suo ex di trarre piacere nel far soffrire la gente. Adesso arriva lo scatto di lui in aeroporto con il sottofondo musicale di Marco Mengoni. Cosa ci deve lasciar presagire? Che si sia sentito in colpa e sia volato alla volta di Brescia?

Sono in moltissimi a pensarla così. La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sta diventando una vera e propria soap opera a Uomini e Donne e sta coinvolgendo tutti i telespettatori. C’è chi pensa che i due non andranno mai d’accordo, troppi litigi e incomprensioni. Chi, come Maria De Filippi, crede che possano trovare una quadra. Intanto, solo alle prossime registrazioni potremo scoprire se davvero c’è stato un incontro a Brescia e come è andato. Ma quel che è certo è che questa fiction è ben lontana dalla sua puntata finale e che ci terrà compagnia ancora a lungo.

Seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Bomba U&D, Riccardo Guarnieri vola a Brescia da Ida Platano, La reazione della dama è incredibile scritto su Più Donna da Maria Costanzo.

valipomponi