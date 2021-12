bomba-un-posto-al-sole,-clamoroso-addio-di-due-personaggi-super-amati:-“ci-hanno-fatto-fuori”

Un Posto al Sole è la fiction Rai che tiene compagnia ai telespettatori italiani da moltissimi anni e, col tempo, abbiamo dovuto dire addio a molti dei suoi personaggi. Ma allo stesso tempo ne abbiamo visti tornare degli altri. Il palazzo Paladini è diventato come una vera famiglia in cui si viene e si va, in base agli impegni del momento e alle varie fasi di vita. C’è chi decide di lasciarla per sempre, per dedicarsi ad altro o ritirarsi in famiglia. Chi la usa come trampolino di lancio per avere successo nel mondo del piccolo schermo. Chi rimane imperterrito al suo posto senza mai andare via.

A Un Posto al Sole il riciclo dei personaggi è ormai un modus operandi conosciuto. Del resto, le trame girano intorno a molte persone e non tutte possono avere la stessa importanza nello stesso periodo. Per questo, gli autori decidono ciclicamente di mandare a casa qualcuno degli attori, per poi dedicargli nuove attenzioni quando la trama sarà nuovamente pronta per lui. A breve dovrebbero essere due i personaggi che diranno addio, o almeno arrivederci, alla serie per un po’. Il primo sarà sicuramente Alessandro Amato D’Auria, che veste i panni di Vittorio Del Bue.

Il suo personaggio infatti dovrebbe partire per un lunghissimo viaggio in giro per l’Europa, e non si sa quando tornerà. A darne notizia lo stesso attore che, con un post sui suoi canali social, ha avvisato i suoi follower salutandoli. C’è un altro volto di Un posto al sole che probabilmente lascerà a breve, ma ancora non si sa chi possa essere. Intanto, per qualcuno che va via, c’è sempre qualcuno che rientra. Le feste di Natale vedranno di nuovo a Palazzo Palladini le figure di Viola (Ilenia Lazzarin), Eugenio (Paolo Romano) e Raffaele (Patrizio Rispo).

Non si sa se prenderanno parte esclusivamente al cenone della Vigilia o se rimarranno a Un posto al sole per tutto il periodo. Un altro storico personaggio che dovrebbe rientrare per un breve periodo sarà Otello Testa, interpretato da Lucio Alloca, che però arriverà Napoli solo, senza la sua Teresa. Il suo compito sarà quello di dare alcuni consigli a Silvia in questo difficile periodo che sta passando. Nelle prossime puntate della famosa soap torneranno infine anche i vigili Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti) e Luigi Cotugno (Walter Melchionda). Ma non è tutto: potrebbe esserci anche una new entry. Si tratterebbe di un personaggio femminile legato a Riccardo.

L’articolo Bomba Un Posto al Sole, Clamoroso addio di due personaggi super amati: “Ci hanno fatto fuori” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.