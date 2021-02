Bomba Un Posto al Sole: Fatto Fuori il personaggio storico della soap e Grande ritorno di Marina. “Abbiamo fatto una scelta”. Ecco chi lascia

I cambiamenti nello staff di Un Posto al Sole hanno destabilizzato i fans, affezionati ai loro personaggi e demoralizzati dal loro abbandono. Sono tantissimi anni che la soap napoletana va in onda su Rai 3 ed è logico che i telespettatori si siano legati particolarmente ai volti che li hanno accompagnati per tanto tempo. Nell’ultimo periodo abbiamo visto con dolore l’uscita di scena di Marina Giordano (Nina Soldano), di Alex che è partita per Madrid (Maria Maurigi) e a breve di Angela (Claudia Ruffo). A questi dolorosi addii si è aggiunto l’incidente di Guido (Germano Bellavia) e la sua uscita di scena.

Tutti questi cambiamenti nello staff hanno ovviamente comportato dei pettegolezzi sui motivi per il quale così tanti personaggi stanno abbandonando la soap. Uno di quelli più convincenti sarebbe una crisi economica che sta affrontando la Fremantle, società che produce Un Posto al Sole. Si vocifera infatti che non ci siano i soldi per pagare gli attori più famosi e importanti e per rinnovare i contratti. Sull’argomento ha deciso di intervenire Fabio Sabbioni, produttore creativo dell’azienda, che ha rilasciato una intervista a Today per tranquillizzare i telespettatori.

Sabbioni ha dichiarato che Un Posto al Sole non soffre assolutamente di problemi economici, anzi la fiction starebbe attraversando un periodo davvero florido. La puntata del 13 gennaio, ad esempio, ha raggiunto il record storico di ascolti con uno share del 7,2%. I cambiamenti del cast sarebbero solo temporanei e il fatto che più di un personaggio di vecchia data si stia allontanando dalla fiction è solo una coincidenza. Del resto, non è la prima volta che i volti di Upas chiedono una pausa o si assentano anche per scopi narrativi. Per Angela e Guido è successo più di una volta.

“I motivi per cui ciò accade sono due: o perché è lo stesso attore che chiede di uscire temporaneamente per poter fare qualcos’altro o prendersi semplicemente una pausa (intenzione che deve comunicarci per tempo, così da permetterci di scrivere qualcosa che permetta di fare uscire il personaggio in modo organico dalla storia); oppure perché sono proprio le storie a richiedere la pausa di quel personaggio: a ‘Un posto al sole’ ne abbiamo tanti e non sempre c’è una ispirazione viva su ognuno di loro. A volte abbiamo storie forti, altre volte sono create per essere di contorno.”

Ma l’allontanamento del personaggio da Un posto al Sole sarebbe solo temporaneo e servirebbe a ravvivare il suo percorso: “L’uscita, tra l’altro, crea anche la possibilità di costruire una storia forte nel rientro: piuttosto che far ‘vivacchiare’ per mesi un protagonista, si preferisce farlo uscire per poi permettergli di rientrare con una motivazione forte che catturi l’interesse di tutti”. La buona notizia è che, pur dovendo salutare per un periodo di tempo Guido, Angela e Alex, Marina tornerà presto in scena. “La cosa più eclatante è il ritorno di Marina: l’abbiamo lasciata sconfitta con un Roberto Ferri solo al comando, ma tornerà alla grande e il suo sarà un ruolo fondamentale”. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

