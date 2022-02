Bomba Un Posto al sole, Nina Soldano dice addio alla soap: “Stavolta per sempre”. Lo sfogo sui social: “Ecco perché mi fanno fuori”

Un Posto al Sole è la fiction Rai che tiene compagnia ai telespettatori italiani da moltissimi anni e, col tempo, abbiamo dovuto dire addio a molti dei suoi personaggi. Ma allo stesso tempo ne abbiamo visti tornare degli altri. Il palazzo Paladini è diventato come una vera famiglia in cui si viene e si va, in base agli impegni del momento e alle varie fasi di vita. C’è chi decide di lasciarla per sempre, per dedicarsi ad altro o ritirarsi in famiglia. Chi la usa come trampolino di lancio per avere successo nel mondo del piccolo schermo. Chi rimane imperterrito al suo posto senza mai andare via.

A Un Posto al Sole il riciclo dei personaggi è ormai un modus operandi conosciuto. Del resto, le trame girano intorno a molte persone e non tutte possono avere la stessa importanza nello stesso periodo. Per questo, gli autori decidono ciclicamente di mandare a casa qualcuno degli attori, per poi dedicargli nuove attenzioni quando la trama sarà nuovamente pronta per lui. La cosa che negli ultimi giorni ha fatto più discutere è l’uscita di scena di una delle regine indiscusse della soap napoletana, ovvero Marina Giordano, alias Nina Soldano. Di nuovo la donna lascerà il palazzo Palladini.

La dark lady della soap opera ambientata a Napoli lascerà la città e la sua assenza ha già dilaniato il cuore dei fan di Un posto al sole, molti dei quali si chiedono già se ci sarà il ritorno di Marina in futuro e quando avremo modo di rivederla di nuovo tra i protagonisti della serie di Rai 3. Col suo caschetto nero e i suoi occhi penetranti, la donna è sempre pronta a combattere con le unghie e con i denti per ottenere ciò che vuole, mettendo spesso in difficoltà gli altri protagonisti. Il cammino di Marina Giordano all’interno di Un Posto al Sole è stato da sempre legato a quello di Roberto Ferri.

Un legame fatto di odio e amore che ha appassionato i telespettatori, affezionati alla storica coppia. Anche le ultime vicende di Marina Giordano a Un posto al sole sono legate a quelle dell’imprenditore. Nonostante il passare degli anni, lui ha compreso di essere ancora perdutamente innamorato della donna, che più di una volta è diventata anche la sua acerrima nemica. Ma lei è sposata con Fabrizio Rosato, per cui ha provato un amore davvero molto forte. I due, a causa del lavoro di lui, sono finiti in una profonda crisi coniugale. E’ qui che subito si è inserito Roberto Ferri, per tentare il tutto per tutto.

Il protagonista di Un posto al sole ha provato ad aiutare Marina Giordano ad uscire dalla terribile situazione in cui era precipitata. Non ha mancato di farle la sua dichiarazione e chiederle di tornare insieme. Un momento sicuramente molto emozionante per tutti i fans della storica soap, che negli anni ne hanno viste succedere di tutti i colori tra loro due, ma che ancora oggi ci credono e sognano un ricongiungimento. Marina, però, non ha accettato e ha scelto di andare via da Napoli, per dare un’altra chance al suo matrimonio. Ci chiediamo se tornerà o meno in scena.

