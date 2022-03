Bomba Un posto al sole, un grandissimo ritorno nel cast, e il clamoroso addio della protagonista più amata. Fan sotto choc

Un Posto al Sole è la fiction Rai che tiene compagnia ai telespettatori italiani da moltissimi anni e, col tempo, abbiamo dovuto dire addio a molti dei suoi personaggi. Ma allo stesso tempo ne abbiamo visti tornare degli altri. Il palazzo Paladini è diventato come una vera famiglia in cui si viene e si va, in base agli impegni del momento e alle varie fasi di vita. C’è chi decide di lasciarla per sempre, per dedicarsi ad altro o ritirarsi in famiglia. Chi la usa come trampolino di lancio per avere successo nel mondo del piccolo schermo. Chi rimane imperterrito al suo posto senza mai andare via.

A Un Posto al Sole il riciclo dei personaggi è ormai un modus operandi conosciuto. Del resto, le trame girano intorno a molte persone e non tutte possono avere la stessa importanza nello stesso periodo. Per questo, gli autori decidono ciclicamente di mandare a casa qualcuno degli attori, per poi dedicargli nuove attenzioni quando la trama sarà nuovamente pronta per lui. La cosa che negli ultimi giorni ha fatto più discutere è l’uscita di scena di una delle regine indiscusse della soap napoletana, ovvero Marina Giordano, alias Nina Soldano. Di nuovo la donna ha lasciato il palazzo Palladini.

Stavolta i telespettatori affezionati di Un posto al sole pensavano davvero che questo addio potesse essere definitivo. Era accaduto con una lettera d’amore bellissima che Marina aveva lasciato a Roberto Ferri, con cui ha avuto un rapporto altalenante sin dal suo esordio nella fiction. Sono stati acerrimi nemici, formidabili alleati, innamorati l’uno dell’altro, passionali ma anche molto dispettosi. E oggi possiamo anticiparvi che la loro storia non ha ancora raggiunto la sua fine. La donna aveva deciso di seguire Fabrizio lontano da Napoli, nonostante il suo amore per l’imprenditore.

Ma adesso tornerà nella capitale partenopea, scatenando poi la gelosia di Lara. Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 14 al 18 marzo vedremo Roberto Ferri scoprire in modo insolito del ritorno di Marina, e ci sarà uno scontro tra i tre. Ma anche molte altre novità ci aspettano nella fiction. Ultimamente stiamo assistendo a una crisi tra Raffaele e Ornella, una coppia che ha sempre funzionato benissimo e alla quale siamo molto legati. Ma il custode di palazzo Palladini, nelle prossime puntate, uscirà ancora una volta insieme ad Elvira e si sentirà molto in colpa nei confronti di sua moglie che potrebbe per un periodo lasciare la soap proprio dopo la crisi col marito.

Le sorprese di Un posto al sole non finiscono qui. C’è poi la storia d’amore tra Nunzio e Chiara. Anche questa relazione andrà in difficoltà, quando il giovane si renderà conto di essere troppo diverso dalla sua amata. Non solo, qualcuno scoprirà la dipendenza di lei. Insomma, quella che va dal 14 al 18 marzo sarà una settimana molto movimentata per i protagonisti della fiction che riesce a tenere i suoi telespettatori legati a lei da moltissimi anni. Ricordiamo l’appuntamento giornaliero, dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. E ovviamente facciamo il tifo per Marina e Roberto: che sia la volta buona?

