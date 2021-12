Bomba Unomattina, Monica Setta e i rapporti con Timperi e Muccitelli: “Ecco il clima che si respira. Non siamo amici, cos’è successo”

Monica Setta e la conduzione a tre con Ingrid Muccitelli e Tiberio Timperi: “Clima divertente a Unomattina in famiglia”. Lunga intervista di Monica Setta pubblicata sul numero del settimanale Chi uscito in edicola qualche giorno fa. Nell’intervista in questione la conduttrice di Unomattina in famiglia ha parlato, tra le altre cose, della conduzione a tre con Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli, che sta funzionando bene.

“Il clima a Unomattina in famiglia è divertente” ha ammesso Monica Setta, sottolineando: Nessuno avrebbe scommesso sulla vittoria di questo tipo di conduzione ma i risultati danno ragione a noi. Gli ascolti di Unomattina in famiglia stanno crescendo anche più dell’anno scorso, quando il programma è stato comunque un successo.

Unomattina in famiglia, Monica Setta ammette: “Considero questa trasmissione il mio porto sicuro”

“Unomattina in famiglia è per me un porto sicuro” ha ammesso inoltre Monica Setta nell’intervista, spiegando: Quello che faccio ogni sabato e domenica mattina su Rai1 rispecchia molto la donna che sono. Lo storico programma di Michele Guardì mi ha permesso di tirar fuori e far vedere lati di me che nessuno conosceva, come la dolcezza, l’accoglienza e l’ascolto. “Fosse per me rimarrei alla conduzione di Unomattina in famiglia tutta la vita!” ha poi aggiunto.

Monica Setta, dal successo di Unomattina in famiglia al nuovo programma in radio: a gennaio arriva Il sorpasso

Non solo Unomattina in famiglia: nell’intervista Monica Setta ha parlato anche della sua vita privata e dei suoi nuovi impegni di lavoro, ossia la conduzione de Il sorpasso, programma che da gennaio andrà in onda su Isoradio tutte le sere. “Commenterò le notizie e i fatti del giorno” ha anticipato sulla nuova trasmissione radiofonica.

Monica Setta e Tiberio Timperi: nemici o amici? Parla la conduttrice

Monica Setta e Tiberio Timperi sono due professionisti della comunicazione. Ne conoscono profondamente le regole scritte e quelle non scritte, altrettanto importanti. Sanno quanto sia importante che si instauri un clima di intesa nello studio, perché, poi, quell’intesa si trasmette immediatamente nelle case dei telespettatori.

A proposito del rapporto personale che lega i due giornalisti, in un’intervista di un anno fa al periodico Vero la giornalista pugliese ha parlato della sua esperienza ad Unomattina in famiglia e dei suoi rapporti con Tiberio Timperi: “A differenza di altre coppie della Tv, io e Tiberio non siamo diventati amici…Non ho neppure il suo cellulare né ci seguiamo sui social…Il nostro rapporto cordiale e professionale, anche se mai confidenziale, ha funzionato alla grande…”.

La replica non si fa attendere

Le parole di Monica Setta non hanno lasciato indifferente il suo compagno di viaggio Tiberio Timperi. A distanza di un anno, arriva la replica del conduttore, che sulle pagine di Diva e Donna, commenta: “La prima cosa è vera, non siamo amici. La seconda no. Ha il numero del mio cellulare, ma sono io che le impedisco di chiamarmi. Sono un professionista, lei fa il suo lavoro, io faccio il mio. Dopo di che, certo che essere amici aiuta.”

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bomba Unomattina, Monica Setta e i rapporti con Timperi e Muccitelli: “Ecco il clima che si respira. Non siamo amici, cos’è successo” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.