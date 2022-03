bomba-uomini-e-donne,-addio-a-gemma-galgani:-“devo-lasciare-il-programma”-ecco-dove-la-vedremo-a-settembre.-maria-furiosa

Dietro le quinte di Uomini e Donne gira una voce che, se risultasse vera, cambierebbe completamente le carte in tavola del dating show. A quanto pare questa sarà l’ultima stagione per Gemma Galgani, che potrebbe anzi aver chiuso un contratto con la concorrenza. Si può dire che la 73enne sia la vera protagonista della trasmissione di Maria De Filippi, che va in onda nella fascia oraria post prandiale da moltissimi anni. Ma da più di dieci anni la dama torinese è la reginetta del parterre femminile, con le sue storie e le sue discussioni che permettono allo show di raggiungere numeri di share invidiabili.

Sono i momenti con Gemma Galgani in centro studio che ottengono i maggiori numeri di ascolto. Per questo, Maria De Filippi si è adeguata al volere del pubblico e ha dato sempre più spazio alla signora. Ogni puntata di Uomini e Donne, infatti, inizia proprio con lei come protagonista. Non solo le sue storie d’amore, che terminano sempre male, ma anche i suoi litigi con Tina Cipollari sono ormai diventati leggendari. A quanto pare, però, tutto questo potrebbe finire e il percorso della signora torinese nel dating show si sta dirigendo verso il suo epilogo definitivo.

Come suddetto, sono moltissimi anni che Gemma Galgani partecipa a Uomini e Donne nella speranza di trovare l’amore della sua vita. Inutilmente, dal momento che la vediamo ancora single e quasi disperata. L’unica storia più importante che ha avuto è quella con Giorgio Manetti, detto anche il Gabbiano. Per il resto, solo delusioni. Ma nell’ultima stagione, in particolare, la donna sta andando incontro a diversi due di picche che stanno sotterrando il suo morale e la sua autostima. Mentre per un periodo è stata tra le più corteggiate, adesso sembra che i cavalieri abbiano iniziato a evitarla.

Sono lontani i tempi in cui Gemma Galgani si intratteneva anche con uomini molto più giovane di lei. Oggi come oggi, anche i signori più adulti affermano di non essere interessati a una suo conoscenza. Questa stagione di Uomini e Donne è iniziata con la frequentazione con Leonardo, che sembrava realmente interessato alla dama. Ma come al solito, dopo solo poche settimane dal primo incontro, lei ha recitato il solito teatrino fatto di litigi e difetti, ponendo fine al loro rapporto. Da quel momento in poi sembra che il parterre maschile le abbia voltato completamente le spalle.

L’abbiamo vista corteggiare Massimiliano, per il quale si è cimentata in un balletto sexy in centro studio. Ma lui ha preferito conoscere Nadia, con la quale è uscito mano nella mano dallo studio. Adesso sembra molto interessata a Fabio, e per conquistarlo gli ha fatto un massaggio, sempre in centro studio. Ma il cavaliere afferma di non volerla conoscere meglio, se non amichevolmente. L’ennesima delusione per Gemma Galgani, che adesso pare stia decidendo di lasciare per sempre Uomini e Donne. Non solo, alcuni bene informati sono certi che parteciperà a Masterchef Vip a settembre su Sky, interrompendo così i suoi rapporti con Mediaset.

