A Uomini e Donne stiamo assistendo a una serrata competizione tra donne. Il ruolo di Gemma Galgani è messo in discussione dall’arrivo di Isabella Ricci, che ha conquistato in maniera evidente non solo gli opinionisti, ma anche Maria De Filippi. Le due dame, vicine per età, sono completamente differenti per carattere. Se la prima è fin troppo spontanea e si lancia in ogni relazione con un ardore e un entusiasmo spesso esagerati, la seconda è più razionale e tende a scartare con facilità gli ammiratori che non corrispondono alle caratteristiche che cerca in un uomo.

Nonostante le loro differenze, già si sono ritrovate a condividere più di un cavaliere. L’ultimo ad aver acceso la miccia tra Gemma Galgani e Isabella Ricci è Aldo. Il signore, che si distingue per la gioia con cui affronta i momenti di ballo, ha in un primo momento corteggiato la storica dama del parterre femminile di Uomini e Donne. Quindi, resosi conto che avrebbe potuto ottenere da lei solo un’amicizia, si è rivolto alla seconda. E’ stato in quel momento che la Galgani si è sentita spinta da un istinto di competizione ed è tornata in gara per riprendersi il suo cavaliere.

Da quel momento, lo studio si accende per le discussioni tra Gemma e Isabella Ricci. La sfida è evidente. Ma la 71enne non ha l’appoggio degli opinionisti. Gianni Sperti e Tina Cipollari, dopo 11 anni passati ad osservare le avventure della Galgani, sono stanchi e la rimproverano di creare delle dinamiche solo per sedersi in centro studio. Al contrario, apprezzano la Ricci, che non si lascia travolgere dai cavalieri ma è ben consapevole di ciò che sta cercando. La dama non perde tempo in inutili frequentazioni e non è spaventata dall’idea di restar seduta tra la parterre femminile.

A peggiorare le cose, la posizione di Maria De Filippi. E’ evidente che la padrona di casa a Uomini e Donne ha una preferenza nei confronti di Isabella Ricci. La conduttrice interpella molto spesso la dama anche per chiederle dei pareri sulle storie degli altri protagonisti del trono over. E la donna è sempre pronta a esporsi e dire la sua. Che sia in ballo una nuova poltrona da opinionista? Intanto Gemma Galgani non ne può di avere una competitor e non lo nasconde. Non solo in studio, anche dietro le quinte non perde occasione per mostrare alla rivale la sua antipatia.

Isabella Ricci, intervistata dal magazine di Uomini e Donne, ha rivelato dei dettagli sul suo rapporto con la Galgani: "Stimo molto Gemma, ma sono completamente diversa da lei. Siamo due donne che non sono neanche lontanamente paragonabili, ciò non vuol dire che una di noi sia migliore dell'altra. La verità è che mi dispiace dispiacermi, per questo cerco persone sane e rispettose nei confronti degli altri ed è questa la differenza tra me e Gemma. Lei ogni tanto mi lancia delle occhiatacce. E' capitato, per esempio, quando ha saputo che io uscivo con Riccardo. Ho percepito il suo malessere davanti a questa mia decisione".