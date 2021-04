Bomba Uomini e Donne, Armando cacciato posta un messaggio choc. Fan allibiti, ecco perché l’hanno fatto fuori

In questi giorni, il pubblico di Uomini e Donne sta cominciando a domandarsi che fine abbia fatto Armando Incarnato, discusso esponente del parterre del trono over. Sono alcune puntate che del cavaliere non ci sono grosse notizie, pertanto, in molti si sono chiesti che fine abbia fatto. Influencer come Amedeo Venza hanno parlato di “mistero” sulla scomparsa del napoletano dal parterre. Ad infittire ulteriormente la situazione, poi, ci ha pensato il diretto interessato attraverso alcuni commenti sui social.

Perché Armando non è più a Uomini e Donne?

Armando Incarnato pare sia sparito dal parterre del trono over di Uomini e Donne. Fino a poco tempo fa, il napoletano era al centro di svariate polemiche dovute alle sue conoscenze. Tuttavia, da un po’ di puntate il suo nome è saltato fuori in pochissime occasioni. A quanto pare, il giovane si sarebbe allontanato dal contesto televisivo, ma non sono chiare le motivazioni celate dietro questa scelta. Il cavaliere, probabilmente, non essendo riuscito a trovare l’amore all’interno dello studio, potrebbe aver deciso di andare via e tentare la fortuna altrove.

Alcuni utenti hanno, addirittura, ipotizzato, che il cavaliere di Uomini e Donne fosse assente a causa del covid. Coloro i quali lo seguono sui social, però, si sono resi conto del fatto che è abbastanza attivo su Instagram. Spesso pubblica foto e video in cui è in giro per la città, pertanto, è da escludersi l’ipotesi relativa al contagio, altrimenti non si sarebbe potuto muovere da casa propria.

I messaggi criptici di Incarnato

A rendere ancora più fitto il mistero della scomparsa di Armando da Uomini e Donne è stato proprio il diretto interessato. Incarnato, infatti, alcune ore fa ha pubblicato una Instagram Storie all’interno della quale è presente un’immagine dove ci sono lui e sua figlia. I due sono vicini e sorridenti, ma a incuriosire i fan è stata la didascalia annessa. Armando, infatti, ha mandato un messaggio alla sua bambina e le ha detto che sarebbe tornato presto.

Per quale ragione, dunque, il cavaliere di Uomini e Donne si sarebbe dovuto allontanare? Il protagonista, inoltre, ha lanciato un messaggio ancora più criptico in quanto ha scritto che nei disegni divini esiste sempre una ragione per ogni cosa. Il suo essere così filosofico e a tratti malinconico ha fatto sorgere molti sospetti nei telespettatori. Non ci resta che attendere per sapere se ci sono ulteriori aggiornamenti. Intanto una ulteriore voce dice che Armando abbia deciso di lasciare definitivamente il programma per intraprendere la carriera cinematografica

Stando ad alcune indiscrezioni il cavaliere di Uomini e Donne sarebbe stato alla fine “lasciato a casa” dalla redazione che vuole stravolgere completamente il parterre. Molti fan del programma della De Filippi avranno sicuramente notato che molti vecchi e storici personaggi non sono più all’interno dello studio. Da Carlotta Savonelli a Valentina Autirio, Da Simone a Riccardo, da Roberta a Aurora. Alcuni hanno lasciato volontariamente, altri hanno invece dichiarato di non essere più stati chiamati dalla redazione per rientrare. Stavolta pare sia toccato anche ad Armando. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

