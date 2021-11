Bomba Uomini e Donne, Armando innamorato di Ida Platano. La soffiata choc: “Ecco cosa c’è tra loro. Maria sa tutto”

Armando Incarnato è innamorato di Ida Platano. E’ questo il nuovo scoop che aleggia nel mondo di Uomini e Donne. A parlarne è Diego Tavani, l’ultimo cavaliere che ha frequentato la storica dama. I due stavano per lasciare il dating show di Maria De Filippi mano nella mano, ma la titubanza di lui ha interrotto questo lieto fine. Da quel momento le discussioni sono state tantissime e adesso l’uomo ha parlato delle sue motivazioni al magazine ufficiale. Tra queste c’è, per l’appunto, il rapporto controverso che la donna ha con il napoletano e i sentimenti che lui le ha dichiarato.

Diego Tavani afferma che Armando Incarnato si sarebbe dichiarato a Ida Platano. “Dopo una delle prime puntate in cui siamo stati al centro del parterre per parlare della nostra storia, Armando si è avvicinato a Ida e l’ha abbracciata per poi chiederle se lei sentisse ancora qualcosa per lui. Da quando mi ha detto Ida, lei gli ha risposto di provare solo amicizia e Armando invece le ha palesato di provare di più”. Un vero scoop a Uomini e Donne, dove il comportamento del cavaliere partenopeo ha sempre alzato un gran polverone e soprattutto indignazione da parte delle dame che hanno avuto modo di frequentarlo.

Armando Incarnato non sembra realmente interessato a conoscere una donna con cui passare la sua vita. Sono anni ormai che il cavaliere fa parte del parterre maschile di Uomini e Donne, ma ogni relazione comincia e termina allo stesso modo. L’uomo trova moltissimi difetti nelle donne con cui ha a che fare, arrivando spesso a denigrarle. Raramente sembra davvero coinvolto in una conoscenza. La redazione e la stessa Maria De Filippi, però, continuano a credere moltissimo in lui e nei suoi buoni propositi, con lo stupore dei telespettatori e degli altri partecipanti al dating show.

Cosa c’è dietro il comportamento di Armando Incarnato? Gli unici momenti in cui lo vediamo sincero, riguardano proprio Ida Platano. Il cavaliere cerca sempre di difenderla dagli uomini che l’hanno fatta in qualche modo soffrire. Ogni volta che la dama è al centro dello studio, interviene in suo favore. E adesso salta fuori questa verità da parte di Diego Tavani. La donna gli ha chiesto di uscire insieme dallo show. Una decisione del genere indica un forte livello di fiducia nei confronti di quest’uomo. E’ verosimile quindi che lei abbia deciso di rivelargli la verità sul napoletano.

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne, è stata la stessa Maria De Filippi a intervenire in difesa di Armando Incarnato. L’uomo stava litigando con un altro cavaliere che ha iniziato il suo percorso nel dating show con Ida Platano e che l’ha delusa. Lo scontro era molto acceso e in molti si sono schierati contro il partenopeo. Così la presentatrice è intervenuta asserendo che i sentimenti di Armando sono sinceri e che lui è semplicemente molto passionale e in cerca della donna giusta. Che non riesca a trovarla perché il suo cuore è attualmente impegnato? Probabilmente, solo la redazione lo sa.

Fateci sapere la vostra opinione su questo articolo commentando sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bomba Uomini e Donne, Armando innamorato di Ida Platano. La soffiata choc: “Ecco cosa c’è tra loro. Maria sa tutto” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.