bomba-uomini-e-donne,-arriva-il-protagonista-di-temptation-island-nel-trono-classico-e-uno-va-via.-ecco-chi-lascia,-fan-in-delirio

Eccoci alle anticipazioni della settimana di Uomini e Donne, raccontate dal Vicolo delle news. La puntata registrata ieri (domenica 28 marzo) inizia con Carolina che si dice delusa da Giacomo perchè l’ha lasciata a casa per preferirle una nuova. Come mai per far le nuove conoscenze lascia sempre a casa lei e mai Martina? Poi ammette di non sopportare che lui dica delle cose forti alla sua rivale tipo “Con te mi ci vedo bene fuori“. Giacomo si arrabbia perchè non comprende come mai questo discorso non gliel’abbia fatto ieri, quando ha taciuto ed è intervenuta solo per difendere Eugenia che ieri è stata attaccata da un’altra corteggiatrice di Massimiliano.

L’ha vista serena durante la puntata di Uomini e Donne, oggi invece decide di parlare come mai? Carolina gli spiega che ha reagito così in modo protettivo ieri perchè avendo sofferto di attacchi di panico è solidale con chi vede in difficoltà e si mette quindi dalla parte di un’altra donna che viene ferita. Non c’entra nulla però questo con il fatto che lei sia poi rimasta male del comportamento di Giacomo che la esclude. Anche Samantha cerca di far ragionare Giacomo sul fatto che sono due situazioni diverse. Lui comunque le dice che può comprendere le sue perplessità e che se volesse andare via, anche se gli dispiacerebbe molto, lo capirebbe. Maria a questo punto gli propone di ballare insieme a lei per chiarirsi e avvicinarsi un po’ e lui accetta.

Visto questo però, Martina esce dallo studio di Uomini e Donne. Lui la raggiunge subito dopo il ballo. Lei gli dice che le fa male vedere che decide di ballare con la rivale quando invece lei l’altra volta per chiarire e mettere un punto ad un loro litigio gli aveva proposto un abbraccio al centro studio e lui aveva rifiutato. Non è sua intenzione andare via ma provando per lui delle cose ci sta male a vedere certi atteggiamenti verso Carolina, è uscita solo per prendere un po’ di aria e calmarsi. Lui dice che la capisce e vuole aspettare con lei fuori finchè non si riprende per poi rientrare insieme. Una volta rientrata Carolina interviene piccata, dicendo che non trova corretto che parlino fuori ma devono farlo davanti a lei.

La puntata di Uomini e Donne continua con Gemma, fanno vedere come ieri Roberto le abbia detto di volerle essere solo amico. Vediamo un video che mostra a fine puntata Roberto e Isabella che parlano di lei. La donna gli rimprovera di averla un po’ illusa e che doveva essere un po’ più chiaro con lei evitando anche di mandargli messaggi con emoticons di baci e cuori come ha fatto lui visto che Gemma li ha ritenuti importanti. In puntata viene ribadito a Gemma che si è illusa un po’ troppo e doveva valutare meglio la situazione non basandosi solo su delle faccine nei messaggi, Nicola prende le difese di Gemma, sapendo come ci sia rimasta male in quanto lei glielo aveva raccontato ieri quando hanno preso il caffè insieme durante una pausa di ballo in studio.

Rimprovera a Roberto di non averla confortata avendo pianto tanto, ma Roberto ribadisce che gliel’ha già detto ieri che possono essere amici e basta. Interviene Armando attaccando sia Nicola che ora sta rubando la scena per avere visibilità ma che di Gemma non frega nulla, che Roberto che l’ha sfruttata per farsi vedere in tv. In studio si cerca di far capire che Nicola esattamente come i suoi predecessori non interessati a lei, si serve di lei per rientrare ad Uomini e Donne a tutti gli effetti. Alla fine Gemma balla con Nicola lo stesso.

Si passa quindi al trono classico di Uomini e Donne. Si siedono al centro Samantha e due ragazzi nuovi. Il primo è Bohgan l’ex tentatore di Temptation Island (ve lo ricordate con Antonella Elia e company?) Bello, palestrato, lavora in cantiere e la imbarazza molto. Avviene un diverbio con Alessio che per l’occasione è stato lasciato a casa. L’ex tentatore a Samantha ha mandato in settimana un messaggio che recitava: “Che cosa ne può sapere una persona abituata a bere coca cola del sapere dell’acqua?”

Alessio la vede come un affronto a lui che viene denigrato perchè ricco e meno umile del ‘nemico’. Samantha difende Bohdan dicendo che voleva solo intendere che era riferito ai problemi della vita e sofferenze che forse uno ha dovuto affrontare più dell’altro. Alessio si arrabbia, come fanno a giudicarlo se non conoscono realmente ciò che è avvenuto nella sua vita e cosa ha dovuto affrontare? Entra poi un altro nuovo ragazzo di nome Giulio che è uscito con lei, non fanno vedere l’esterna perchè non la ritengono interessante e su di essa tra l’altro i due hanno una percezione diversa: per lui è andata bene mentre per lei no, infatti l’ha interrotta prima perchè imbarazzati e senza un vero dialogo. Alla fine lei gli dà dell’orsacchiotto e lo manda via da Uomini e Donne.

La puntata di Uomini e Donne si conclude con Luca che è uscito con Elisabetta e Anna Maria. Quest’ultima canta e balla latino-americano. Hanno cenato insieme, ballato e si è sentito molto coinvolto da lei ma…non gli è scattato nulla e così decide di interrompere la conoscenza. Lei ci rimane male perchè non se l’aspettava. Gianni si aspettava che ci fosse stato qualcosa di fisico tra loro e rimane invece sorpreso nell’apprendere che non è così. Maria fa scendere tre nuove signore pronte a conoscere Luca e lui tiene solo la bionda Sara scegliendo anche di ballare con lei. In tutto ciò Elisabetta ha fatto solo la comparsa. Dopo un po’ però Maria vedendo Elisabetta piangere la interpella e la donna molto agitata, ammette di esser rimasta male del comportamento di Luca che arrivati al punto in cui sono (hanno dormito insieme anche se non hanno fatto nulla) decide di tenere una nuova signora. Luca non tenta nemmeno di giustificarsi, non sa che dire. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Bomba Uomini e Donne, Arriva il protagonista di Temptation Island nel trono classico e uno va via. Ecco chi lascia, Fan in delirio proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.