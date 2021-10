bomba-uomini-e-donne,-arriva-sul-trono-il-famoso-ex-cavaliere.-fan-in-delirio:-“colpaccio-di-maria”

A sole poche settimane dall’inizio di Uomini e Donne è stato cacciato un tronista e Maria De Filippi ha deciso di mettere al suo posto un ex corteggiatore che aveva conquistato la sua fiducia. I casting per il noto dating show di Canale 5 diventano sempre più difficili. La trasmissione è diventata sempre più un trampolino di lancio per persone che vogliono entrare a tutti i costi nel mondo del piccolo schermo. Con l’avvento dei social, poi, in moltissimi pensano che, seppur non riuscendo a fare carriera in televisione, riusciranno almeno a lavorare come fashion blogger.

Sicuramente Uomini e Donne resta uno degli ultimi modi per intraprendere questa strada. Oggi, la maggior parte dei reality televisivi è improntata su personaggi già conosciuti al pubblico. Solo Maria De Filippi continua imperterrita a voler lavorare con persone comuni. Persone che sono in cerca dell’amore e, per un motivo o per un altro, non riescono a trovarlo. Persone che si sentono sole e vogliono porre fine a questa situazione. Per questo, la regina di Mediaset e la sua redazione avevano annunciato che i loro casting sarebbero diventati molto più severi, alla ricerca della semplicità.

L’intento era quello di mettere sul trono di Uomini e Donne persone che non avessero alcun interesse nel mondo dei social o del piccolo schermo. Persone che apprezzassero il reale scopo del dating show, quello di formare nuove coppie. Ma non è facile e troppo spesso Maria De Filippi e il suo staff vanno incontro a delle delusioni. Come nel caso di Sophie Codegoni, che oggi si trova nella casa del Grande Fratello Vip. La giovanissima ragazza è riuscita a prendere in giro la redazione per tutta la durata del suo trono, conquistando l’affetto e le attenzioni dello staff. Per poi rivelarsi interessata solo alla visibilità.

Così, di stagione in stagione, i telespettatori stanno credendo sempre meno ai tronisti e alle loro storie d’amore. Storie che troppo spesso finiscono poco dopo la scelta. Portare avanti la credibilità di Uomini e Donne, quindi, risulta molto difficile. Per questo tutto lo staff è molto attento a cercare di capire la sincerità dei tronisti scelti per la nuova stagione. E, nel caso di Joele, a cacciarli. Il ragazzo ha fatto un errore: durante un ballo, pensando di non essere sentito, ha detto alla corteggiatrice Ilaria che un suo amico aveva iniziato a seguirla su Instagram con lo scopo di farli sentire di nascosto.

Ma il microfono era acceso e lo staff ha ascoltato tutto. Così, Maria De Filippi ha invitato immediatamente il tronista di Uomini e Donne a lasciare lo studio e, con lui, tutte le sue corteggiatrici. Se la nuova strada risulta essere così difficile, è meglio intraprendere quella vecchia. Più di una volta sono saliti sul trono corteggiatori che avevano conquistato la fiducia della redazione. Adesso ad approdare al dating show ci sarà Davide Basolo, detto anche l’Alchimista, conosciuto dai telespettatori del dating show per aver cercato di conquistare il cuore di Giovanna Abate. Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

