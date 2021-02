Bomba Uomini e Donne, Aurora denuncia il programma e confessa tutto sui social: “Ecco cosa è successo dietro le quinte, Una vergogna. Non torno più”

Dopo aver lasciato Uomini e Donne ed aver diffidato Giancarlo Cellucci, reo di aver affermato in studio di avere dei filmini “osé” inviatigli da lei (e a quanto pare inesistenti), Aurora Tropea ha assistito da casa alla messa in onda della puntata registrata immediatamente dopo il suo abbandono. E non l’ha presa benissimo. Nella puntata in questione, Giancarlo si è mostrato rammaricato per quanto fatto e detto contro Aurora, ha chiesto scusa alla mamma di Aurora che ha sentito cose poco piacevoli sulla figlia, e ha ribadito di averci tenuto molto a lei, di averle voluto bene e di aver anche pensato di esserne innamorato.

Queste parole non sono state affatto apprezzate da Aurora, la quale le ha commentate così su Instagram: “Mio nonno diceva: peggio la toppa, del buco! Vergognoso!!!”. La Dama non si riferisce solo alle parole del cavaliere ma anche al fatto che lui dopo la registrazione abbia provato a giustificarsi dietro le quinte. Aurora Tropea ha quindi lasciato definitivamente Uomini e donne e deciso di diffidare la trasmissione. La popolare e contestatissima dama del trono over , ha detto basta. Maria De Filippi ha fatto sapere che la donna, dopo essere uscita dal programma, non solo non è intenzionata a ritornare ma è passata alle maniere forti. In puntata non si potrà più parlare di lei e soprattutto delle sue presunte intimità con Giancarlo Cellucci, da cui è nato tutto. L’uomo, infatti, ha lasciato intendere di avere dei filmini sensuali inviatigli dalla dama.

E’ andato a prendere il cellulare in camerino ma in realtà ne ha mostrato solo uno a Gianni Sperti ed in esso non c’era assolutamente nulla di compromettente. Alle domande dell‘opinionista il cavaliere ha continuato a far credere di averne altri e anche di averne cancellati alcuni. E’ stato allora che Aurora Tropea non ha più retto e ha lasciato lo studio in lacrime, è poi rientrata per puntualizzare ulteriormente ma alla fine è uscita nuovamente ed in maniera definitiva stando a quanto ha pensato di fare in seguito. A quanto pare nessuno avrebbe fatto nulla per dissuaderla e la redazione di Uomini e Donne avrebbe potuto anche decidere di non mandare in onda la puntata o almeno la parte riguardante i filmini per preservare la reputazione della donna ed evitare quella che sembra proprio una azione da revenge porn.

Aurora Tropea accusata da Giancarlo Cellucci per dei presunti filmini

Vediamo dunque cosa è successo esattamente nello studio di Maria De Filippi. Il “fattaccio” ha avuto luogo nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 3 febbraio 2021. Aurora Tropea è stata vittima nell’ennesimo linciaggio verbale a causa di un’affermazione equivoca di Giancarlo, l’uomo con cui è uscita per quasi due mesi e per il quale sembrava aver perso la testa. Il cavaliere, romano anche lui come la dama, aveva dichiarato di essere in possesso di alcuni filmati di lei che la ritraevano in pose abbastanza sexy.

Le gravi affermazioni di Giancarlo Cellucci e le parole inqualificabili di Gianni Sperti

Gianni non ha perso occasione di andare contro Aurora , che per sua stessa ammissione detesta, trovandola falsa e cattiva, ed ha chiesto di vedere questi video. Forte della consapevolezza di non aver nulla da nascondere, la Tropea ha dato il permesso e Giancarlo ha preso il cellulare portandolo a Sperti. L’opinionista di Uomini e Donne si è scagliato contro la donna anche quando è stato evidente che non c’era nulla di che, visto che il Cellucci ha portato solo un filmino nel quale la dama indossa in maniera sensuale una canottiera.

La dama Aurora Tropea va via e diffida Uomini e donne

Giancarlo Cellucci ha lasciato intendere al pubblico di Uomini e Donne che c’era ben altro e che lui aveva cancellato altri filmati compromettenti. Ma non solo, ha anche insinuato che tra i due ci fosse stato qualcosa a letto, cosa categoricamente smentita dalla dama. A questo punto giustamente Aurora Tropea non ce l’ha più fatta e ha lasciato lo studio in lacrime, non reggendo le accuse completamente infondate. Anche perché, se pure ci fossero stati dei video, ognuno nell’intimità fa quello che vuole e non deve essere di certo deriso in pubblico, né le sue eventuali performance sensuali devono essere divulgate. Questo infatti è un reato, punibile ai sensi della legge .

Anticipazioni Uomini e donne: Aurora Tropea diffida Giancarlo Cellucci

Ma stavolta Aurora Tropea non si è limitata a lasciare il programma in lacrime. Nel corso della registrazione successiva, che andrà in onda a breve, Maria De Filippi ha spiegato che la dama ha deciso di diffidare il cavaliere Giancarlo Cellucci, che a sua volta si è detto pentito e si è mostrato dispiaciuto. Tuttavia per questo motivo la donna non era presente in studio e non ci ritornerà. Come spesso avviene, passare dalle stelle alle stalle è un attimo. Come evolverà la situazione nel trono over di Uomini e donne? Aurora Tropea tornerà o finirà nel dimenticatoio come altre dame del passato? Voi cosa ne pensate di questa vicenda? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

