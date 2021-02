Bomba Uomini e Donne, Beatrice beccata così con l’ex tronista, Amedeo Venza lancia lo scoop e scoppia la bufera sui social. “Falsa!”

Ecco cosa ha scritto l’influencer commentando una storia che ritraeva Jessica in compagnia di Beatrice Boncore: “Dite a Beatrice che la tizia lì accanto a lei la sta usando solo per prendere followers perchè non se la caga più nessuno…e dietro le quinte parlava anche male di Beatrice! #LAFALSITA’”. Secondo Amedeo Venza infatti, Jessica sarebbe falsa e avrebbe solo fatto finta di essere amica della Bonocore che probabilmente sarà la prossima tronista a Uomini e Donne, per avere maggiore visibilità visto che ormai ha perso di interesse.

La risposta dell’ex tronista di Uomini e Donne non è tardata ad arrivare, così infatti ha risposto Jessica: “Mi hanno mandato questo…poverino…peccato che io e Bea non ci siamo mai mollate da Uomini e Donne. Questo poverino che dà notizie false su qualsiasi persona aspettando che la gente ci creda. Dai, la storia te l’ho fatta, è il tuo scopo così magari mi lasci in pace, vai a giocare un po’ più in là..e ragazzi aprite gli occhi parla di follower lui che si fa inserire sui gruppi e fa moine alla gente per fare follow.

Amedeo ovviamente non ha lasciato andare e ha continuato la contesa replicando: “Ah Ah Ah che sfigata predica bene e razzola malissimo. Parlava male di Beatrice a sua insaputa e poi faceva l’amica vai a lavorare scema”. Ha spiegato Venza riferendosi agli altri protagonisti di Uomini e Donne con cui Jessica a suo dire, avrebbe criticato la corteggiatrice. Ma il litigio non è terminato qui. La Antonini ha infatti nuovamente risposto: ” P.s. Ma poi addirittura mo parli pure con la redazione, poveretto! Mi sa che, ad escogitare cazzate da raccontare, ti sei perso la puntata in cui difendevo già Bea. Non tirarla troppo la corda che poi i tuoi follower si rendono conto di quanto sei ridicolo.

Ma la lite social non è finita qua, infatti Venza ha risposto anche a questo: “Invece per Gipsy Jessica gelati cosa dobbiamo cercare? Perché non ha manco il passatempo lei, è così acida e frustrata”. La controversia sembra quindi si sia conclusa così con il Venza che ha chiesto ai suoi follower quanto credono sia cattiva l’ex tronista di Uomini e Donne. Sicuramente se ciò fosse vero sarebbe un altro duro colpo per Beatrice già molto provata dalla non scelta di Davide, sui cui aveva investito molto in tempo e sentimenti. Ovviamente vi terremo aggiornati per ulteriori sviluppi. Siamo proprio curiosi di sapere come evolverà. Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.