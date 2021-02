Bomba Uomini e Donne, Beccati dietro le quinte, Lei svestita “Si toccavano”. Ecco la foto censurata dal programma. Fan sotto choc

Eccoci alle anticipazioni della giornata odierna di Uomini e Donne come sempre raccontata dal Vicolo delle news. Anche oggi sarà una puntata ricca di sorprese e colpi di scena, per la prima volta infatti la De Filippi si arrabbierà molto con un cavaliere del trono over smascherando il suo inganno. Intanto ieri abbiamo visto Gemma molto infastidita da una foto inviatole da Maurizio a petto nudo che il programma ha censurato e che noi abbiamo trovato ( In basso). La registrazione di Uomini e Donne di oggi inizia con Maria che ci racconta di Gemma e Maurizio G. (né quello delle poesie, né il veterano, ma quell’altro), i due si sono visti ieri sera, lui è andato a casa sua ed è stata una bella serata.

Gemma però poi si dispiace in puntata, perché lui sembra la stia sfruttando per visibilità, in quanto ha fatto fare un quadro da un suo amico pittore, che rappresenta per lui la breve storia con Gemma e quello che finora si sono raccontati e avrebbe voluto che lei nella puntata registrata ieri di Uomini e Donne ne avesse parlato (tanto è vero che hanno fatto anche vedere il post puntata di ieri, in cui lui andava da lei a lamentarsi per questo fatto) per far pubblicità a questo amico però, in più sembra ci sia stato con Maria uno scambio di foto a petto nudo (che però non ho capito se fossero le sue o dell’altro Maurizio delle poesie) giocandoci su, tanto è vero che Maria ha chiesto anche una foto a petto nudo ad Alessandro, il quale però ha rifiutato. ( continua dopo la foto)

La conduttrice di Uomini e Donne si infastidisce molto nei confronti di Maurizio e la sua omonima meno famosa, perché sembra proprio che la cosa sia stata organizzata ad arte per parlarne in puntata, così come la storia del quadro sulla quale anche Gemma si è risentita, tutto ciò per loro è solo una dimostrazione del fatto che a Maurizio non interessa nulla di Gemma e forse nemmeno di Maria, a lui interessa solo stare al centro dello studio. Tina dice che si assume lei la responsabilità di cacciarlo via, visto che non si sa giustificare su tutta la questione, avendo poi fatto una figuraccia.

La De Filippi però, anche se un pochino stizzita, anziché decidere di mandarlo via da Uomini e Donne, lo fa uscire fuori dallo studio, per una ventina di minuti, con Gemma…per chiarirsi, per poi far fare la stessa cosa con Maria. Maurizio, dopo aver parlato fuori dallo studio sia con Maria che con Gemma, rientra in studio e a qual punto inizia il “gioco” della De Filippi la quale, durante un ballo, dietro le quinte fa vestire elegante e provocante Gemma, chiedendole di ammaliare e provocare Maurizio portandolo in una stanza, mentre noi ascoltiamo il tutto.

Lui non si lascia intimidire più di tanto, dice che per baciarsi bisogna essere in due e quindi notiamo un po’ tutti che in realtà è poco coinvolto. Poi la conduttrice fa fare la stessa cosa a Maria che si dimostra più sensuale e ammaliante. Quando rientrano Maria fa mettere le sedie della scelta e fa sedere le due donne, ma lui chiede il permesso di prendersi un’altra settimana per decidere con quale delle due andare avanti. Gemma come al solito molto provata lascia lo studio di Uomini e Donne in lacrime. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere, Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra.

L’articolo Bomba Uomini e Donne, Beccati dietro le quinte, Lei svestita “Si toccavano”. Ecco la foto censurata dal programma. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.