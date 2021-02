bomba-uomini-e-donne,-beccati-in-rapporti-intimi-dietro-le-quinte,-la-redazione-si-infuria-e-li-manda-via.-fan-increduli

Sophie Codegoni ha già scelto? I rumors che riguardando la tronista in carica a Uomini e Donne parlano di una scelta già avvenuta a telecamere spente. Pare che sia accaduto qualcosa dietro le quinte del programma, e che la tronista abbia capito chi vuole e gliel’abbia anche detto. Sembra inoltre che sempre a telecamere spente i due si siano lasciati andare anche ad effusioni e baci più spinti. La redazione ha quindi deciso di anticipare la scelta in studio proprio perchè la ragazza ha già le idee chiare e per non rovinare tutto avrebbe quindi anticipato la loro uscita dal programma. Insomma è stato chiesto ai due di mantenere il massimo riserbo per far si che la conclusione del percorso avvenisse nel programma di Maria De Filippi con le classiche poltrone rosse e i petali che cadono dall’alto. Una scelta classica, insomma, come quella dell’amico e collega Davide Donadei. Con ogni probabilità si registrerà già la prossima settimana.

Uomini e Donne, la scelta di Sophie Codegoni si avvicina

I due corteggiatori rimasti, Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura, arriveranno alla scelta con umori completamente diversi. Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Matteo è apparso decisamente più sicuro del rivale, forte delle conferme avute dalla tronista Sophie Codegoni. “Sono tre mesi che usciamo insieme, e credo di aver conosciuto una buona parte di Sophie e che lei abbia visto tanto di me” ha dichiarato, spiegando di provare dei sentimenti per la tronista che però non confesserà mai davanti a tutti, oltre ovviamente a una grande chimica.

Matteo Ranieri è davvero il favorito? Le parole del corteggiatore

Dopo la lite con Sophie per i suoi tentennamenti e le parole scioccanti sulla possibilità concreta di risponderle di no qualora la scelta fosse ricaduta su di lui (il ragazzo ha poi spiegato di essersi espresso male), Matteo ha dunque recuperato la fiducia della tronista e si avvia alla scelta con una certa tranquillità. Non altrettanto può dirsi dell’altro corteggiatore, Giorgio Di Bonaventura. Intervistato anche lui da Uomini e Donne Magazine, il ragazzo ha ammesso senza mezzi termini che il modo in cui la Codegoni ha affrontato certi argomenti lo ha ferito.

Giorgio Di Bonaventura risentito con Sophie: “Talvolta diventa arrogante”

“Lei ha un carattere forte, ma a volte sfocia nell’arroganza” ha dichiarato, risentito, spiegando che l’episodio della violenta lite avuta con Sophie lo ha fatto riflettere tanto, proprio perché ha dato peso a quello che è successo. “Più ti avvicini a una persona più ne scopri i dettagli, e forse sono arrivato ad un punto di non ritorno” ha dichiarato. Tuttavia, Giorgio Di Bonaventura ha riflettuto anche sulla reazione avuta da lui, sul fatto che si è sentito davvero ferito e addolorato. “Se reagisco così, però, significa che ci tengo e devo capire se far prevalere la coerenza davanti ai sentimenti” ha detto. In merito alla rivalità con Mattia, Giorgio ha spiegato di non temere troppo il rivale di Uomini e Donne perché sono talmente diversi, sia come carattere che come esperienze di vita, che la scelta tra loro sarà netta.

Sophie ha già deciso ma chi sarà la scelta?

Un indizio abbastanza importante su chi sarà la scelta di Sophie si è avuto con l’ultima registrazione del programma. La tronista di Uomini e Donne infatti ha fatto una bellissima esterna con Matteo che si è anche dichiarato, ma una volta tornata in studio ha detto di aver pensato anche a Giorgio. Non solo, subito dopo aver visto l’esterna con Matteo ha ricevuto un messaggio da Giorgio che le chiedeva di raggiungerlo fuori. Senza pensarci due volte Sophie è uscita lasciando Matteo solo. Che sia stato proprio in questo momento che la bella tronista si è dichiarata? molti rumors dicono di si, quindi la scelta di Sophie sarà, stando a questo, proprio Giorgio. Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

