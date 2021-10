Bomba Uomini e Donne, Brutta batosta per Ida Platano, Torna la dama storica più amata per Marcello: Lei reagisce male, Fan in delirio

Uomini e Donne è iniziato ormai da un mese e i nuovi protagonisti del trono over hanno avuto la possibilità di farsi conoscere dai telespettatori. E anche dagli ex dame e cavalieri, che seguono sempre con passione le vicende che avvengono negli studi di Maria De Filippi. Una delle storiche protagoniste in particolare, guardando le nuove puntate, ha notato un cavaliere che si è distinto dagli altri e potrebbe anche ritornare nel dating show per conoscerlo meglio. Non sarebbe la prima volta che vecchi protagonisti tornano in trasmissione per qualcuno dopo essere tornati single.

A Uomini e Donne, se ti comporti bene e con rispetto nei confronti della redazione, sempre al lavoro per cercare di mantenere l’autenticità del programma, puoi sempre ritornare. Le porte sono aperte per le persone intenzionate a trovare l’amore. Così capita che qualche dama che ha lasciato la sua postazione da innamorata, ritorni single e decida di rientrare, soprattutto se qualcuno dei cavalieri ha attratto la sua attenzione. Oggi, ad ammettere di provare delle simpatie per uno dei protagonisti del dating show è Barbara De Santi, che ai suoi tempi è stata molto apprezzata dai telespettatori.

La donna ha ammesso di essere attratta da Marcello Messina, il 47enne che appena giunto a Uomini e Donne ha corteggiato e frequentato Ida Platano. Sicuramente un bell’uomo ma con la storica dama la relazione non è andata a buon fine. Dopo un inizio che prometteva rose e fiori, i due hanno ben presto capitolato. In particolare è stata la donna a lamentarsi di molti comportamenti del cavaliere e di mancanze importanti che aveva sentito. Soprattutto dal punto di vista della passione e della fisicità. Dopo vari tentativi di tenere saldo il rapporto, tutto è finito con litigi e accuse da parte di entrambi.

Un classico di Uomini e Donne: quando una relazione finisce ci si incolpa a vicenda e il pubblico si ritrova a prendere le parti dell’uno o dell’altra. Un questo caso, Marcello Messina ha accusato Ida Platano di essere pesante e di aver guardato nella loro relazione esclusivamente i problemi e le cose negative, tralasciando tutto quello che di bello c’è stato. Così i due hanno chiuso definitivamente la loro storia, che è stata molto seguita dai telespettatori. E anche da Barbara De Santi, che ha ammesso di essere attratta dal cavaliere ma soprattutto di dargli ragione per quel che riguarda la storia con Ida.

A Uomini e Donne Barbara De Santi si è distinta sempre per il suo essere schietta e diretta. Anche in questo caso non ha mancato di dire la sua sul comportamento di Ida Platano, senza peli sulla lingua. “Lei non capisce. E’ una vita che la conosco e non ha mai capito nulla né con Marcello né con gli altri”. Parole dure nei confronti della dama che da anni è alla ricerca dell’amore nel dating show senza mai trovare fortuna. Non solo, la De Santi ha affermato di essere molto attratta da Marcello e di essere disposta a tornare in trasmissione per corteggiarlo. Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Temptation island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bomba Uomini e Donne, Brutta batosta per Ida Platano, Torna la dama storica più amata per Marcello: Lei reagisce male, Fan in delirio proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.