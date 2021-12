Bomba Uomini e Donne, colpaccio pazzesco di Maria. Ruba una concorrente a Signorini e la mette sul trono. Ecco chi

Da poco si sono conclusi ben due percorsi a Uomini e Donne. Quello di Matteo Fioravanti e quello di Andrea Nicole. Entrambi hanno deluso un po’ le aspettative, uno scegliendo troppo presto, l’altra scegliendo ma non in programma e lontano dalle telecamere. Insomma la De Filippi pare sia alla ricerca di qualcuno che possa risollevare le sorti del trono classico. Stando a quanto riporta il “Vicolo delle news” infatti a breve verrà presentata la nuova tronista, che sarebbe già stata scelta. Si tratta di una donna quasi trentenne, mora e non estranea al contesto televisivo… chi potrebbe essere?

C’è un nome che però sta circolando e che potrebbe far fare davvero un colpaccio a Maria de Filippi. La regina di Canale 5 infatti potrebbe pensare di prendere sul trono una vippona da poco uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Di chi stiamo parlando? ovviamente della piccola principessa Clarissa Selaisse, che si è fatta notare per il suo brio e il suo carattere molto forte

La giovane è stata eliminata da poco dal Gf Vip dove invece concorrono anche le sue sorelle Jessica e Lulù, ed ha annunciato nell’ultima puntata in diretta di aver concluso la sua storia con il suo ( ormai ex) fidanzato perché lui non si sarebbe comportato bene. Insomma la più giovane delle principesse etiopi è quindi single e perchè no, pronta a sedere sul trono classico di Uomini e Donne per ritrovare l’amore.

Questo sicuramente sarebbe un bel colpo per dare maggiore vita e ascolti al trono classico che rispetto a quello over soffre sempre di un calo di telespettatori ed interesse, dovuto probabilmente anche alle scelte dei tronisti che ultimamente sono stati alquanto deludenti. La scelta di Maria di prendere solo persone comuni e non abituati alle telecamere forse, infatti, non si è rivelata vincente. Un tronista è stato cacciato, altri due hanno scelto quasi subito e l’ultima ha addirittura scelto lontano dalle telecamere di Uomini e Donne

Forse quindi scegliendo una tronista avvezza alle telecamere, ma neanche troppo, potrebbe essere un giusto compromesso per regalare finalmente al trono classico di Uomini e Donne la stessa visibilità di quello over. I Fan alla notizia già sono esplosi dalla gioia. Ma tali voci potrebbero anche non riguardare proprio la prossima tronista. Clarissa potrebbe essere infatti la scelta per il primo trono di Uomini e Donne Vip, un nuovo format del programma che dovrebbe partire già da gennaio andando in onda però nella fascia serale. Staremo a vedere

