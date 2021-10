bomba-uomini-e-donne,-com’era-andrea-nicole-nel-2015:-spunta-la-foto-prima-dell’intervento

Andrea Nicole è una delle troniste di Uomini e Donne di questa nuova edizione. Fin da subito ha riscosso un successo clamoroso per la sua storia e per la sua forza d’animo nel cambiare la sua vita. Ma avete visto com’era nel 2015?

Andrea Nicole, Uomini e Donne-Political24

Uomini e Donne è ormai iniziato da circa un mese e nell’arco di queste settimane abbiamo avuto modo di conoscere i nuovi tronisti e le loro storie. Tra questi la storia che ha colpito ed emozionato maggiormente il pubblico è quella di Andrea Nicole. La sua forza d’animo, il suo coraggio e la sua determinazione nel non farsi abbattere dalle difficoltà sono qualità da ammirare in una giovane ragazza e da cui prendere esempio per migliorarsi sempre.

Come sappiamo, la nuova tronista ha affrontato un percorso molto delicato e complesso per diventare ciò che è oggi, per diventare la persona che ha sempre sentito e voluto essere. Ma com’era nel 2015?

Uomini e Donne, ecco com’era Andrea Nicole nel 2015

Andrea Nicole si è dimostrata fin dal suo ingresso in studio a Uomini e Donne come una ragazza forte, sensibile e veramente profonda. Una piacevole scoperta non solo per la storia che ha alle spalle ma soprattutto per la profondità e per la sensibilità con cui affronta le cose. Ha dimostrato fin dall’inizio di avere una marcia in più e di vedere le cose al di là dell’apparenza. Qualità rare in una persona, che vanno ammirate e da cui bisognerebbe prendere spunto.

Ma la nuova tronista è anche un esempio per tutte le persone a cui manca il coraggio di cambiare la propria vita. Di rivoluzionarla e farla diventare quello che realmente dovrebbe essere. Perché la vita è una e va vissuta secondo quello che sentiamo realmente.

Andrea Nicole nell’arco della sua vita ha sofferto molto soprattutto per il pregiudizio degli altri e perché non si sentiva a suo agio nel corpo in cui era nata. Ha affrontato un percorso lungo, delicato e molto complesso. Un percorso all’interno del quale ha dimostrato forza, determinazione e una tenacia che non tutti avrebbero avuto. Ed oggi è finalmente la donna che ha sempre sognato di essere, libera di sentirsi ed essere se stessa, in cerca dell’amore. Ma com’era nel 2015?

Andrea Nicole, Di una bellezza senza paragoni

Se vediamo oggi la nuova tronista di Uomini e Donne, la prima cosa che ci viene da dire è che è di una bellezza unica e disarmante. Al di là dei tratti estetici molto fini e ben armonici, dei bei capelli lunghi e del suo sorriso smagliante, quello che colpisce in lei è la luce che emanano i suoi occhi. Ha una luce speciale che la rende ancora più bella. Nel 2015 l’unica differenza da adesso è che aveva i capelli più chiari, tendenti al biondo (oggi ce li ha castani) ma quella luce negli occhi è la stessa. Inutile dire che a Uomini e Donne farà scintille!

L’articolo Bomba Uomini e Donne, com’era Andrea Nicole nel 2015: spunta la foto prima dell’intervento proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.