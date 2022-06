Bomba Uomini e Donne, E’ già crisi tra Luca e Soraia, lei si sfoga: “Ecco con chi ha guardato la puntata della scelta”

Ieri è andata in onda a Uomini e Donne la scelta di Luca Salatino e già si vocifera ci sia aria di crisi con la sua nuova fidanzata. Il ragazzo è arrivato sul trono dopo aver corteggiato Roberta e non essere stato scelto. Già durante il suo percorso come corteggiatore aveva evidentemente conquistato la simpatia di Maria De Filippi, che lo trovava sincero e genuino. E’ sempre più difficile per la regina di Mediaset cercare protagonisti del dating show che siano interessati a trovare l’amore, e non più semplicemente ad entrare nel mondo del piccolo schermo, come spesso succede.

Uomini e Donne apre le porte dello spettacolo a tanti giovani, che spesso partecipano allo show dimenticando quale sia il suo scopo principale. Per questo Maria De Filippi, per i suoi tronisti, sta puntando sempre più su personaggi già conosciuti che hanno conquistato la sua fiducia. Al fianco di Luca Salatino, ad esempio, è stato seduto Matteo Ranieri, che aveva precedentemente corteggiato Sophie Codegoni. Al contrario di Luca lui era stato anche scelto dalla bella 19enne, ma la loro storia è durata un battito di ciglia. Subito dopo, lei ha preso parte al Grande Fratello Vip, dimostrando di essere interessata più alla fama che a lui.

Come spesso accade, tra i due tronisti si è formato un rapporto di grande amicizia e complicità. Affrontare insieme il percorso a Uomini e Donne li ha sicuramente legati molto. Essere tronisti, infatti, può essere bellissimo ma anche molto difficile. Le corteggiatrici sono sempre pronte a far polemica e ogni settimana bisogna affrontare un litigio differente. Adesso entrambi hanno scelto e dovrebbero essere finalmente felici insieme alle loro fidanzate. Durante tutto il periodo del dating show, infatti, hanno la possibilità di vedere le donne scese per loro soltanto una volta alla settimana.

Possiamo soltanto immaginare la felicità di poter stare insieme per quanto tempo si vuole, una volta finita l’esperienza a Uomini e Donne. Luca Salatino ha scelto Soraia Allam Ceruti. E ora siamo troppo curiosi di scoprire come sono stati i loro primi giorni dopo la scelta. Ma conosciamo bene le regole di Maria De Filippi: nonostante le anticipazioni, fino alla messa in onda entrambi i protagonisti non possono assolutamente condividere momenti insieme, per depistare i telespettatori.

Fin qui tutto bene, ma quel che è parso strano ai fans di Luca Salatino è che subito dopo questo importante momento, il tronista sia corso a trovare il suo amico Matteo Ranieri. Il ragazzo infatti è apparso eccome sui social, ma da solo. Mentre Soraia è ancora a Roma, dove si gira Uomini e Donne, lui è volato in Liguria. In una storia su Instagram lo vediamo felice sulla moto insieme al suo compagno d’avventura.

Insomma i due si stanno mostrando molto spesso sui social, ma da soli: lui con Matteo con cui avrebbe anche guardato la puntata della scelta ( cosa che generalmente si fa proprio con la ragazza scelta) , lei con un’amica. I due mostrano una grande attività sociale, al punto che viene da chiedersi come facciano a frequentarsi se son sempre con altre persone. Alcuni, addirittura, suppongono che il problema stia nel fatto che, se avesse potuto, Luca Salatino non avrebbe scelto Soraya, bensì Aurora Colombo, che era determinato a conquistare, ma che si è ritirata dal programma. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News

