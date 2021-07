Bomba Uomini e Donne, Famosissimo di Amici diventa tronista. Fan in delirio, ecco chi è

La nuova stagione di Uomini e Donne scalda i motori con l’apertura dei casting che si stanno tenendo in questi giorni a Roma. L’attenzione è tutta sul trono classico che, a partire da settembre, vedrà tre nuovi tronisti sulla famosa poltrona rossa. In attesa di avere conferme da parte della redazione o dai diretti interessati, molte voci del web parlano della possibilità di vedere un’ex allievo di Amici 2021 nel programma. Di chi stiamo parlando? Di Deddy, all’anagrafe Dennis Rizzi.

Uomini e Donne: Deddy diventa tronista?

Mancano pochi mesi all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, la quale sarà composta ancora una volta dal trono over e il trono classico che si uniranno fino alla fine dell’anno. L’attenzione si è focalizzata sui prossimi tronisti che cercheranno l’amore nel programma. Da qualche giorno a questa parte è spuntata la candidatura di Francesco Chiofalo, ma non è arrivata ancora alcuna conferma sebbene egli stesso abbia fatto intendere qualcosa.

Oltre a lui, quindi, potrebbe esserci un altro volto noto dell’ultimo periodo: Deddy, diciannovenne che ha raggiunto la finale di Amici 2021. Il ragazzo è stato accostato al talk show e potrebbe finire sulla famosa poltrona rossa dopo la rottura con Rosa Di Grazia. A quanto pare tantissime sarebbero state le richieste arrivate alla redazione di Uomini e Donne, per vedere proprio il bel cantante sul trono classico. Richieste che potrebbero essere soddisfatte

Le reali possibilità di Deddy di diventare tronista

Stando a quanto emerso sul web, Deddy potrebbe far parte di Uomini e Donne nel ruolo di tronista. Ma quanto c’è di vero in queste voci? Innanzitutto va detto che la fine della relazione con Rosa Di Grazia, ballerina conosciuta all’interno di Amici 2021, gli avrebbe aperto le porte del programma. Si ipotizza, infatti, che Maria De Filippi abbia chiesto al giovane cantante se volesse provare a cercare l’amore nel suo talk show. Tuttavia, pare che per la prima parte della stagione non ci sarà spazio per lui. I rumors parlano della possibilità di vederlo solo nella seconda parte dell’edizione, in quanto è attualmente super impegnato con i suoi nuovi singoli.

Uomini e Donne , i tronisti e le novità

In attesa di scoprire chi saranno i protagonisti della nuova stagione di Uomini e Donne, vediamo le novità che attenderanno i telespettatori. Partiamo dal dire che i tronisti che siederanno sulla famosa poltrona rossa saranno inizialmente tre: due ragazzi e una ragazza. Gli opinionisti saranno sempre gli stessi. Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino sono già pronti a tornare a dibattere le scelte del parterre.

A loro potrebbe aggiungersi una nuova figura, ancora top secret. Nella seconda parte del trono classico, invece, ci sarà spazio per altri due tronisti e qualcuno ipotizza che possa ritornare il trono gay. Insomma Siamo tutti curiosi di scoprire cosa accadrà a settembre ad Uomini e Donne, soprattutto dopo le dichiarazioni di Maria de Filippi che ha annunciato degli stravolgimenti nel programma. Leggi qui per scoprire quali:

