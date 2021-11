Bomba Uomini e Donne, Gemma Galgani annuncia il suo addio: “Sono stata cacciata. Ecco cos’è successo”

Gemma Galgani potrebbe abbandonare definitivamente Uomini e Donne. E’ stata la dama stessa a darne notizia in una delle ultime puntate andate in onda del dating show. Il motivo di questa sua minaccia sono i continui attacchi perpetuati verso di lei da parte di Tina Cipollari. Le due donne sono nemiche ormai da anni e l’opinionista non perde mai occasione per criticarla. Puntata dopo puntata, la torinese si ritrova a subire le angherie della vamp, e sempre che adesso la sua pazienza stia per vacillare. Nonostante i loro litigi contribuiscano in gran parte al suo successo con il pubblico.

I dati parlano chiari: quando Tina Cipollari attacca Gemma Galgani lo share aumenta. Le due donne raggiungono il massimo dei momenti di trash che conquistano il cuore dei telespettatori. Per undici anni la famosissima dama di Uomini e Donne ha accettato di buon grado tutte le critiche che hanno in qualche modo contribuito a creare il suo personaggio televisivo. Oggi però non riesce più a sopportarle e ha minacciato di abbandonare il dating show. E’ successo in una delle ultime puntate trasmesse. Sappiamo che attualmente la torinese è alle prese con una nuova frequentazione.

Si chiama Costabile il cavaliere che la sta corteggiando, ma sembra che si stia per ripetere il solito teatrino di Gemma Galgani. Le sue storie infatti iniziano sempre al massimo, nel pieno dell’emozione e felicità. Passa solo poco tempo prima che la donna diventi pesante e pretenziosa. Solitamente, l’uomo interessato si sente attaccato e fugge via. Una commedia che abbiamo visto e rivisto decine di volte. Anche con quest’ultimo sta accadendo la stessa cosa. Dopo un inizio da favola, sono già sorte le gelosie e le lamentele da parte della donna, soprattutto dal momento in cui è giunta un’altra dama interessata all’uomo.

Durante le ultime registrazioni abbiamo visto una Gemma Galgani diversa nei confronti di Costabile. La dama ha cominciato a lamentarsi di alcune mancate attenzioni. La miccia che l’ha fatta scattare, poi, è stata il ballo che lui ha concesso a Dominique, altra dama arrivata in studio con lo scopo di conquistarlo. Tina Cipollari aveva già previsto che la torinese avrebbe trovato delle scuse per chiudere la frequentazione. L’opinionista è fermamente convinta che alla dama sia alla ricerca di uomini più giovani e che sfrutterebbe gli altri corteggiatori solo per essere al centro dell’attenzione, almeno per un po’.

Del resto, era da tempo che nessuno la corteggiava. Tina Cipollari l’ha anche rimproverata di non prendere mai l’iniziativa e di pretendere solo senza dare nulla. Così, Gemma Galgani ha deciso di chiarire con Costabile: “Sì abbiamo chiarito e stasera usciamo anche insieme”. Ma nel dire queste cose esce fuori un po’ di balbuzie, così la vamp interviene ancora: “Se balbetta è per il botulino alle labbra”. E’ stato a quel punto che la dama ha perso la pazienza: “Non so come riesco a sopportare ancora. Tra poco me ne vado, dice sempre cose inopportune”.

Insomma sembra proprio che Gemma non sopporti più questa sorta di bullismo che le viene fatto da Tina Cipollari, senza che tra l'altro, Maria de Filippi prenda dei provvedimenti. Questi comportanti stando ad alcuni voci avrebbero davvero stancata la dama che si sentirebbe cacciata dal programma. Il suo annuncio quindi di lasciare Uomini e Donne sarà vero o saranno solo chiacchiere a vuoto come sempre?

