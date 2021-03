Bomba Uomini e Donne, Gemma nella bufera, Il famoso cavaliere la smaschera “Sa che è tutto finto, Ecco cosa mi ha confessato”.

Gemma Galgani è sicuramente la dama più chiacchierata di Uomini e Donne, capace di fare ascolti e alzare l’asticella dello share di Maria De Filippi. A commentarla intervengono spesso anche i cavalieri che in passato l’hanno frequentata, come Jean Pierre che ha rilasciato negli ultimi giorni un’intervista a Fralof in cui ha parlato proprio di lei. Ormai sono moltissimi gli uomini che arrivano nel dating show per corteggiarla. Questo rende difficile comprendere chi voglia solo ottenere visibilità, chi invece sia realmente interessato a lei. La 71enne continua però imperterrita la sua ricerca dell’amore, e da a tutti una possibilità.

Quando un uomo riesce a catturare la sua attenzione, Gemma Galgani diventa una giovane entusiasta e si lancia in folli corteggiamenti. Spesso, questo fa spaventare anche i più interessati, che la accusano di essere esagerata e di pretendere troppo. L’anno scorso è accaduto proprio con Jean Pierre, per il quale la dama aveva preso un bell’abbaglio. La loro storia ha fatto sognare i fans della Galgani, ma non è giunta a buon fine e l’uomo è uscito da Uomini e Donne mano nella mano con un’altra donna, Maria, con la quale le cose procedono ancora molto bene.

Dopo aver affermato che la sua relazione cominciata grazie al dating show sta andando alla grande, a distanza di un anno, Jeann Perre si è lasciato andare a delle dichiarazioni su Gemma Galgani, vero fulcro dell’interesse del giornale. “L’ho sempre vista soltanto come un’amica. Lei ha fatto tante cose eccessive per me e non si poteva andare oltre perché per me era un’amica, non provavo nulla.” Ma come mai la donna non si rendeva conto di non essere affatto desiderata? Risponde lui: “Non capisco se ci è o ci fa. Ed è una cosa che non ho mai capito”. Poi, parla anche degli altri cavalieri che l’hanno frequentata.

In particolare, si sofferma su Nicola Vivarelli, detto Sirius, il 26enne che è approdato a Uomini e Donne dichiarando di essere interessato a Gemma Galgani. La loro storia non è andata per il meglio e il ragazzo, dopo aver intrapreso un’altra conoscenza nella trasmissione, ha poi dovuto abbandonare per motivi lavorativi. Nonostante questo, il suo rapporto con la 71enne è stato sempre controverso e ultimamente ha dichiarato in un’intervista di pensarla ancora. E’ la verità o è l’ennesimo tentativo di ottenere il successo tramite lei? Jean Pierre ha una sua idea al riguardo.

Secondo l’ex cavaliere di Uomini e Donne, il corteggiamento di Nicola Vivarelli nei confronti di Gemma Galgani sarebbe completamente finto. “Gemma è troppo intelligente, che credimi, tutti quei personaggi che sono andati lì per prenderla in giro, io ti garantisco che lei appena li vede capisce che sono lì per giocare. Secondo te Gemma si fa prendere in giro da un pivello di ventisei anni? Lei secondo me ci marcia sopra per allungare il brodo, non vorrei che li dentro faccia parte della redazione”. Oppure, semplicemente, le piace il corteggiamento come mi ha confessato più volte, anche se di un 26enne, a prescindere dalle motivazioni. Che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

