Bomba Uomini e Donne, Gemma tradita da Ida e smascherata. Deve lasciare il programma. L’annuncio choc della redazione

Che Gemma Galgani sia in procinto di lasciare Uomini e Donne è una voce ormai diffusa da tempo, ma la novità è che a prendere il suo posto potrebbe essere proprio la sua cara amica Ida Platano. Sono anni che la dama 72enne fa la reginetta del dating show di Maria De Filippi. I momenti che la vedono protagonista raggiungono sempre picchi di share, al punto che la presentatrice si è ritrovata a doverle dare moltissimo spazio, anche quando c’è poco da raccontare. Ogni puntata inizia con la sfilata della torinese, con una canzone a tema scelta da Tina Cipollari, sua eterna rivale.

Ma negli ultimi tempi lo spazio dedicato a Gemma Galgani si sta riducendo sempre di più. E’ evidente che il tempo della dama, dopo undici anni a Uomini e Donne, stia per terminare. Del resto l’età avanza e non si può tenere banco per sempre. Non solo, i telespettatori sembrano essersi annoiati dai teatrini messi in scena dalla donna, e le critiche stanno diventando sempre più insistenti. Tanto tempo fa la torinese uscì dallo show mano nella mano con Giorgio Manetti, detto anche il Gabbiano, ma la loro relazione non ha avuto un lieto fine e lei è tornata alla sua ricerca dell’amore.

Ma più che ricerca dell’amore, negli ultimi tempi è sempre più chiaro che la sua sia una ricerca del centro studio. Relazione dopo relazione sembra che Gemma Galgani reciti sempre lo stesso teatrino. Dopo un inizio entusiasmante, pieno di emozioni, promesse e baci appassionati, passa poco tempo prima che la donna cominci con la sua pesantezza e le sue lamentele, mettendo il cavaliere di turno nella condizione di fuggire via. Negli ultimi mesi questa tecnica per ottenere le attenzioni comincia a far cilecca, e la stessa dama ha cominciato a proteggersi dalle possibili candidate a prendere il suo posto.

Al termine della scorsa edizione di Uomini e Donne l’abbiamo vista accanirsi contro Isabella Ricci, dama molto elegante e composta che spesso è stata preferita a Gemma Galgani, anche dalla stessa Maria De Filippi. Proprio le continue attenzioni della presentatrice le hanno attirato le antipatie della torinese, che ha fatto di tutto per mettere la sua rivale in cattiva luce. Dopo la Ricci è stato il turno di Nadia Marsala, che non ha mai perso tempo a risponderle a tono e a metterla al suo posto. Ma anche lei ha trovato l’amore, ed è uscita mano nella mano con il suo cavaliere.

Gemma Galgani è tanto presa dalla ricerca delle sue rivali da dimenticare la donna che è seduta al suo fianco da tempo: Ida Platano. E’ lei la dama che sta evidentemente seguendo le sue orme e che potrebbe ben presto occupare il suo posto, come ha affermato anche una persona che lavora nella redazione di Uomini e Donne: “Gemma deve stare attenta, credo non abbia capito che la rivale peggiore è proprio la sua amica. Ida mette in scena i suoi stessi teatrini, tra lacrime e sospiri. Poi Gemma ha 72 anni, non rimarrà in televisione per sempre”. La serpe è in seno, come si suol dire. Se ne accorgerà per tempo la famosissima torinese?

