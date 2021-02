Bomba Uomini e Donne, Gianni innamorato della Dama del trono over, Beccati così, lui confessa: “C’è un vero sentimento”. L’opinionista fatto fuori dal programma

A Uomini e Donne si creano rapporti più o meno forti, più o meno reali, come quello tra Gianni Sperti e Ida Platano che da sempre ha fatto molto chiacchierare i fans del dating show di Maria De Filippi. Nelle ultime ore, la ex dama della parterre femminile ha rilasciato un commento sulla pagina Instagram dell’opinionista, attirando su di se il biasimo del pubblico. “Sei un’opportunista” più di un commento recita in questo modo, e la donna ha dovuto chiarire di essere veramente legata a Gianni da un’amicizia profonda che va oltre il loro rapporto sul piccolo schermo. Anzi in molti hanno visto più di un semplice legame di sola amicizia, vediamo perchè

Gianni Sperti è ormai da anni parte integrante di Uomini e Donne e prende il suo ruolo con serietà. Spesso gli capita di non riuscire a nascondere le sue preferenze, e anche le sue antipatie. Come nel caso di Aurora, ad esempio, dama per la quale l’opinionista non prova alcuna stima e che non perde occasione di attaccare. In altre occasioni, l’ex ballerino riesce invece a stare dalla parte delle donne, spronarle quando è il caso di perseguire il loro sogno d’amore, scoraggiarle quando il cavaliere non è realmente interessato ma loro non se ne accorgono.

Durante la permanenza di Ida Platano a Uomini e Donne, Gianni Sperti l’ha presa davvero a cuore, cercando sempre di difenderla. La donna è uscita dalla trasmissione insieme a Riccardo Guarnieri, con cui ha intrapreso una relazione che però è terminata nel modo peggiore. Il cavaliere oggi è rientrato nel dating show e sta frequentando Roberta. Ida, al contrario, si è tenuta lontana dal piccolo schermo, ma è molto attiva sui social, dove ha un gran numero di follower che si sono legati a lei durante la sua permanenza nella trasmissione di Canale 5.

Impossibile quindi non notare gli scambi di cuori e di commenti tra lei e Gianni Sperti. I telespettatori di Uomini e Donne l’hanno così accusata di essere un’opportunista e di continuare a incrementare l’amicizia con l’opinionista solo per scopi personali. La ex dama della parterre femminile ha invece chiarito che quello che la lega all’ex ballerino è un vero sentimento. Del resto, anche lui ha svelato il suo amore per la donna. In passato, alcune concorrenti si sono lamentate del fatto che Gianni Sperti elogia pubblicamente la dama della parterre femminile, anche al di fuori degli studi televisivi.

A tal riguardo, Gianni Sperti ha chiarito di voler e poter mostrare le sue simpatie come meglio crede, senza per questo danneggiare altri concorrenti. In particolare su Ida Platano, l’opinionista ha affermato in puntata che quello che lo lega alla dama non è solo una simpatia, ma vero e proprio amore. C’è tra i due un grande affetto e lui le è sempre stato vicino durante il suo percorso a Uomini e Donne, e anche fuori: “Le metto dei like, è risaputo l’amore che provo per lei”. E’ passato del tempo da questa dichiarazione, ma a quanto pare il loro rapporto continua a essere forte e solido. I due si vedono spesso anche fuori e si frequentano lontano dalle telecamere tanto da far sospettare che ci sia qualcosa di più profondo che una amicizia.

Ultimamente l’opinionista non sta attraversando un buono momento. A quanto pare il caso di revenge porn ai danni di Aurora Tropea che ha investito il programma Uomini e Donne non ha risparmiato neanche lui. Gianni è stato infatti accusato da molti di aver infierito contro la dama vittima di minacce dal cavaliere di eventuali filmati compromettenti e intimi. Gianni non solo non ha stroncato sul nascere queste insinuazioni per quanto ha visto anche il cellulare con i filmini incriminati che poi non erano affatto presenti. Insomma il tutto è finito con una diffida e guai per programma e opinionista tanto che alcuni hanno chiesto a gran voce che sia allontanato dalla trasmissione. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere, Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra.

