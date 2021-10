Bomba Uomini e Donne, Gianni Sperti choc confessa: “Ecco chi è il cavaliere privilegiato da Maria”. La de Filippi furiosa

Uomini e Donne è ricominciato alla grande e pullula di discussioni, inimicizie e comportamenti discutibili. Oggi a finire sotto l’occhio del mirino è Armando Incarnato, che ha lasciato lo studio arrabbiato in seguito a un litigio con Graziano e, soprattutto, all’intervento di Gianni Sperti in suo sfavore. Il cavaliere partenopeo si trova ormai da anni nel dating show, ma non riesce a trovare la compagna della sua vita. Spesso, viene accusato di non volerla trovare ma di utilizzare la trasmissione soltanto per ottenere visibilità. In effetti, le sue storie nascono sempre con buone premesse ma terminano tutte in un battito di ciglia.

Armando Incarnato è sempre pronto a conquistare le nuove arrivate, trovando spesso delle scuse per lasciare le frequentazioni precedenti. Così le sue donne, da meravigliose e fantastiche, diventano i peggiori esemplari di femmina: almeno è questo quello che lui vuole far credere. Stavolta, però, la nuova arrivata in questione non si è fatta abbindolare. Nella parterre femminile di Uomini e Donne è giunta Jessica, che ha fermamente rifiutato il numero del cavaliere. Lui, però, ha insistito facendole recapitare anche una rosa nel camerino. Gesto che ha lasciato interdetta Marika, che aveva accettato di conoscerlo nonostante i presupposti non promettenti.

Marika, molto delusa dal gesto di Armando Incarnato, ha affermato di essere in dubbio sul continuare o meno la loro frequentazione. Mentre il cavaliere, imperterrito, ha continuato a mostrarsi interessato a conquistare Jessica. E’ a quel punto che è intervenuto Graziano, nuovo componente del parterre maschile di Uomini e Donne spesso in combutta con Armando. I due si punzecchiano a vicenda, arrivando a discutere e litigare alzando anche i toni. Una Gemma Galgani e Isabella Ricci in versione maschile e un po’ più giovane. Non solo, hanno gli stessi gusti in fatto di donne e gli capita di contendersele.

Graziano ha fatto presente di essere interessato a Marica e le ha chiesto se Armando Incarnato le avesse mai regalato una rosa, gesto che aveva subito fatto nei confronti della nuova arrivata a Uomini e Donne. “Una volta intervenivano le donne, ora è venuto Graziano da Potenza. Io non rispondo proprio, non gli do considerazione perché i suoi interventi sono mirati alla mia persona. Il gioco suo non lo faccio” ha sbottato il cavaliere partenopeo, evidentemente infastidito dagli interventi del suo concorrente. Ma a fargli perdere completamente le staffe è stato Gianni Sperti quando si è inserito nella discussione.

“Scusami Armando, tu intervieni sempre. Sei intervenuto anche su Andrea Nicole e invece gli altri non possono intervenire, fammi capire? Fammi capire perché sei previlegiato?” ha affermato l’ex ballerino, e senza torto. In molti pensano che infatti Armando sia favorito da Maria de Filippi, visto che è l’unico, insieme a Gemma a restare nel programma da tempo immemore, tanto che qualcuno ha pensato che Maria volesse farlo diventare opinionista.

In effetti Armando Incarnato interviene sempre per dire la sua sulle discussioni degli altri, assumendo spesso l’atteggiamento degli opinionisti stessi di Uomini e Donne. Ma, evidentemente, non accetta di buon grado che altri intervengono nelle sue di discussioni. Così, quando Gianni glielo ha fatto notare, si è alzato arrabbiato e ha abbandonato lo studio con le telecamere al seguito.

