bomba-uomini-e-donne,-gianni-sperti-fatto-fuori-da-maria-de-filippi,-si-sfoga-sui-social,-ecco-cosa-ha-scritto.-fan-distrutti

Gianni Sperti si è lasciato andare a uno sfogo sui social media che ha preoccupato molto i suoi fans, che adesso stanno cercando di incoraggiarlo. Lui è uno dei volti principali di Uomini e Donne e per questo conosciutissimo in Italia. Il dating show di Maria De Filippi è campione di incassi nella sua fascia oraria e non ha competitor. La padrona di casa gestisce le divergenze tra dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori, opinionisti e pubblico dall’alto della sua scaletta. Ma entra in scena soltanto quando diventa strettamente necessario, o per annunciare le persone che devono andare in centro studio.

A tenere banco a Uomini e Donne sono diventati gli opinionisti. Gianni Sperti e Tina Cipollari partecipano con passione alle dinamiche che accadono tra i vari protagonisti. Che, a loro volta, fanno di tutto per far parlare di se e avere le telecamere puntate addosso. In moltissimi arrivano nel dating show esclusivamente per trovare successo. Il programma di Canale 5 infatti risulta essere un bel trampolino di lancio per chi vuole entrare nel mondo dello spettacolo, dal momento che Maria De Filippi è una delle poche che continua a lavorare con persone sconosciute, almeno sulle reti principali.

Per questo, Gianni Sperti e Tina Cipollari aprono bene gli occhi alla ricerca dei personaggi che arrivano a Uomini e Donne in cattiva fede. E quando pensano di averne scoperto uno, non si trattengono dall’accusarlo anche con parole pesanti. Non solo, l’ex marito di Paola Barale non sopporta molto quelle dame che permettono ai cavalieri comportamenti poco galanti. Spesso è difficile fargli cambiare idea e le sue inimicizie si trasformano in accanimento. Questo comportamento divide i telespettatori del dating show di Maria De Filippi: c’è chi lo apprezza per la sua schiettezza, chi invece lo trova esagerato e un po’ cattivo.

Oggi ci soffermiamo sul primo tipo di telespettatori, quelli che sono affezionati a Gianni Sperti e che non riuscirebbero a vedere Uomini e Donne senza di lui. Alcuni episodi recenti hanno infatti fatto pensare ad un allontanamento da parte di Maria de Filippi dal programma. L’opinionista ha trascorso le sue vacanze insieme alla famiglia, mostrandosi felice ed entusiasta nelle stories su Instagram. Del resto, questo è un lusso che non tutti hanno potuto permettersi, tra tamponi e quarantene obbligate. Il dating show di Maria De Filippi è andato in pausa per le vacanze e non riprenderà prima di lunedì dieci gennaio. Ma la felicità del ballerino è durata poco e ha lasciato spazio a un evidente malcontento.

Gianni Sperti ha pubblicato una stories su Instagra che lo ritrae solo, in un campo di grano. A preoccupare i suoi fans la didascalia che ha accompagnato lo scatto: “Ho smesso di chiedermi cosa succederà domani”. I suoi follower non hanno ben capito se la frase riguarda gli episodi di Uomini e Donne o la sua vita personale. Ultimamente l’opinionista è stato molto deluso da Andrea Nicole, nella quale credeva moltissimo. A prescindere da questo, sono tutti preoccupati per lui: ‘ti mando un forte abbraccio’, ‘passerà anche questa’, sono solo alcuni dei commenti comparsi sotto il post.

