Bomba Uomini e Donne, Giorgio Manetti torna per lei come cavaliere. La Reazione di Gemma è assurda. Le anticipazioni

Un nuovo appuntamento pomeridiano ha visto nuovamente al centro dello studio di Uomini e Donne alcuni volti del Trono Over. E la puntata andata in onda ieri 8 febbraio, non poteva che iniziare con un altro attesissimo confronto tra due veterane del dating show: Gemma Galgani e Tina Cipollari. L’opinionista aveva annunciato che sarebbe tornata in studio dimostrando al pubblico di non esser lei la causa dei fallimenti sentimentali della dama di Torino, portando alcune testimonianze che avrebbero confermato la sua “innocenza”.

Che Tina abbia fatto mandare sul led della trasmissione Mediaset alcuni video inviati dagli ex della senior con i quali non è affatto finita bene, sembra esser stato non proprio un caso. Tuttavia, la clip che ha riportato in auge qualche sofferenza del passato, è stata quella inviata da Giorgio Manetti. Storico cavaliere del Trono oltre a rappresentare la relazione più lunga e travagliata vissuta dalla Galgani all’interno del dating show.

Tina gioca la carta “Manetti”: la reazione di Gemma sfiora il crollo emotivo

“Seguo le fasi della nostra carissima Gemma. Sento che spesso dà la colpa a Tina Cipollari per la fine delle sue frequentazioni. Se un uomo ha le cosiddette, non si fa intimorire e va avanti con la sua storia. In ogni caso – continua Manetti – non è assolutamente colpa di Tina“. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Remo Proietti, Michele D’Ambra e Maurizio Guerci, era quasi certo che Tina avrebbe portato la testimonianza di uno dei cavalieri più discussi del Trono Over.

Come da pronostico, la puntata di Uomini e Donne è iniziata con lo scontro tra l’opinionista e la dama piemontese che ha colto la palla al balzo per evidenziare con un pizzico di malizia quanto la Cipollari e Manetti fossero molto complici. Tuttavia, il videomessaggio ha lasciato Gemma molto scossa, al punto da portarla alle lacrime soprattutto perché l’ex cavaliere ha ribadito di non averla lasciata per colpa dell’opinionista, che chiama dolcemente “passerotto”.

A Uomini e Donne Elena D’Amario e Francesca Tocca al centro dello studio per Luciano

Dopo aver messo di buon umore Gemma il nuovo cavaliere Pierluigi, giunto a Uomini e Donne solo esclusivamente per conoscere la senior, al centro dello studio il pubblico ha ritrovato Ida Platano e Alessandro. I due continuano a vedersi e la senior non può fa altro che confermare il suo inaspettato interesse: “Ci siamo sentiti e avevo voglia di vederlo. Mi piace, c’è questo piacere forte nei suoi confronti ed è inaspettato”, spiega Ida che non ha nascosto il proprio entusiasmo. “È veramente tanto presente“, ha commentato la dama. “Anche lei è molto presente. Mi fa sentire vivo”, ha subito dopo aggiunto Alessandro. Anche Gianni è rimasto entusiasta di questa nuova ed inaspettata frequentazione tant’è che ha esordito sottolineando la bellezza della Platano, oggi, finalmente sorridente.

A Uomini e Donne c’è stato spazio anche per il ballo. Ed è stato Luciano a mostrare le sue doti da ballerino anche nella puntata andata da poco in onda. Per celebrare la sue “attitudini danzesche” e spiritose del senior, Maria De Filippi ha chiamato due ballerine professioniste di Amici, ben note al pubblico. Sotto le note di Billie Jean di Michael Jackson, Francesca Titocca e Elena D’Amario insieme a Luciano hanno occupato la pista del programma ballando a ritmo di musica. La puntata di Uomini e Donne è terminata con una nuova conoscenza per Giovanna. Un affascinate uomo dall’America di nome Charlie ha raggiunto gli studi del programma di Canale 5 per conoscere la dama.

