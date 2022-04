Bomba Uomini e Donne, Ida piange di gelosia per Riccardo e lui torna da lei. Cos’è successo dietro le quinte, Fan in delirio

Uomini e Donne, riavvicinamento tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Cosa sta succedendo. Il ritorno in studio del cavaliere tarantino ha destabilizzato la dama di Brescia, che sembrerebbe provare ancora qualcosa per l’ex. Stando ai rumors, tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, storici ex fidanzati di Uomini e Donne entrambi ancora in studio a cercare un nuovo amore, bollerebbe qualcosa in pentola.

Per la precisione, sembra che ci sia stato un riavvicinamento cominciato la scorsa registrazione e che potrebbe riservare molte sorprese. Pare proprio che l’amore di Ida verso Riccardo non sia mai svanito e che anche il bel cavaliere non sia rimasto indifferente davanti alla bella bresciana. Vediamo come stanno le cose e cosa è successo nelle puntate già registrate che vedremo a breve.

Uomini e Donne gossip, il ritorno inaspettato di Riccardo Guarneri

Il ritorno di Riccardo Guarnieri nel parterre dei cavaliere del trono over di Uomini e Donne era nell’aria da mesi, visto che Maria De Filippi lo nominava spesso, anche parlando con Ida Platano, e alla fine c’è stato davvero. Il quarantenne tarantino è ritornato in trasmissione nel corso della penultima registrazione del talk-show di Canale 5, quella avvenuta venerdì 1 aprile 2022. Dalle anticipazioni sappiamo che Ida si è emozionata moltissimo nel rivederlo e che i due hanno anche ballato insieme.

A Uomini e Donne, la reazione di Ida Platano e la nuova fiamma di Riccardo

Che sia l’inizio di un nuovo ritorno di fiamma? In realtà nella registrazione successiva abbiamo appreso che Riccardo Guarnieri non ha perso tempo ha fatto la sua prima esterna con una dama del parterre femminile (dunque non scesa apposta per lui, anche se Maria De Filippi ha fatto sapere che ce ne sono tante che hanno già chiamato). L’esterna tra i due è andata bene e hanno iniziato a frequentarsi, affermando che sarebbero andati a cena insieme la sera stessa.

Riccardo e Ida insieme dopo la registrazione: cosa sarà successo?

Dalle indiscrezioni provenienti da chi si trovava in studio nel pubblico, abbiamo saputo che Ida non ha preso molto bene la cosa, e che aveva gli occhi lucidi. Non solo, perché al termine della registrazione, Riccardo sarebbe andato da lei e i due avrebbero parlato a lungo, uscendo dallo studio insieme. Si è trattato di un semplice e cordiale chiarimento in memoria del passato, oppure di un vero riavvicinamento, come sperano i fan? Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

